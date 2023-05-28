Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС после атак по Киеву и Днепру: Руководство РФ будет привлечено к ответственности

"Европейская правда"Воскресенье, 28 мая 2023, 16:57
ЕС после атак по Киеву и Днепру: Руководство РФ будет привлечено к ответственности
флаг Евросоюза, фото Pixabay

В Евросоюзе после последних российских атак по Днепру и Киеву пообещали привлечь к ответственности российское руководство за террор гражданского населения.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

"Варварские нападения России продолжаются, убивая и терроризируя гражданское население: нападение на больницу в Днепре, теперь Киев на рассвете Дня Киева. Российское руководство и виновные будут привлечены к ответственности", – написала Массрали в своем Twitter.

Она заверила, что ЕС по-прежнему готов помочь Украине защитить себя.

В ночь на воскресенье Россия нанесла самый массированный удар иранскими дронами-камикадзе по Украине: враг выпустил 54 барражирующих боеприпаса, ПВО уничтожила 52 из них.

ВИДЕО ДНЯ

В КГВА сообщили, что ночью 28 мая, по предварительным данным, было уничтожено более 40 вражеских беспилотников. В результате падения обломков в столице есть по меньшей мере один погибший и пострадавший. Есть повреждения и разрушения.

Темы: ЕСвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
ЕС
Новые санкции ЕС кроме Венгрии блокирует еще одна страна - СМИ
ЕС осудил перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь: противоречит Будапештскому меморандуму
Послы ЕС одобрили санкции за дестабилизацию Молдовы – СМИ
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: