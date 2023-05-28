Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС после атак по Киеву и Днепру: Руководство РФ будет привлечено к ответственности

"Европейская правда"Воскресенье, 28 мая 2023, 16:57
ЕС после атак по Киеву и Днепру: Руководство РФ будет привлечено к ответственности
флаг Евросоюза, фото Pixabay

В Евросоюзе после последних российских атак по Днепру и Киеву пообещали привлечь к ответственности российское руководство за террор гражданского населения.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

"Варварские нападения России продолжаются, убивая и терроризируя гражданское население: нападение на больницу в Днепре, теперь Киев на рассвете Дня Киева. Российское руководство и виновные будут привлечены к ответственности", – написала Массрали в своем Twitter.

Она заверила, что ЕС по-прежнему готов помочь Украине защитить себя.

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на воскресенье Россия нанесла самый массированный удар иранскими дронами-камикадзе по Украине: враг выпустил 54 барражирующих боеприпаса, ПВО уничтожила 52 из них.

В КГВА сообщили, что ночью 28 мая, по предварительным данным, было уничтожено более 40 вражеских беспилотников. В результате падения обломков в столице есть по меньшей мере один погибший и пострадавший. Есть повреждения и разрушения.

Темы: ЕСвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
ЕС
Президент Грузии начинает "турне за кандидатский статус" в Европе без согласия правительства
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
ЕС рассмотрит предложения, чтобы ускорить поставки артиснарядов Украине – Боррель
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: