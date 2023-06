ЕС после атак по Киеву и Днепру: Руководство РФ будет привлечено к ответственности

В Евросоюзе после последних российских атак по Днепру и Киеву пообещали привлечь к ответственности российское руководство за террор гражданского населения.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

Russia’s barbaric attacks continue, killing & terrorising civilians: attack on hospital in #Dnipro, now #Kyiv on dawn of #KyivDay. RU leadership & perpetrators will be held accountable. We remain committed to help Ukraine defend itself.#Accountability #WarCrimes #СлаваУкраїні