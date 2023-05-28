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Під час нічної атаки рятувальника придавило бетонною плитою – Кличко

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 21:27
Під час нічної атаки рятувальника придавило бетонною плитою – Кличко
наслідки атаки на столицю 28 травня, фото Київської міської прокуратури

Один із постраждалих внаслідок атаки "Шахедів" по Києву в ніч на неділю – рятувальник, іще одна постраждала жінка перебуває в реанімації.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в ефірах телемарафону та телеканалу "Київ", повідомляє сайт КМДА

Пряма мова: "Одна людина загинула – 41-річний чоловік. Двоє госпіталізованих – 35-річна жінка, вона в реанімації.

І один рятувальник, якого придавило бетонною плитою під час рятувальної операції на одному з обʼєктів. Сподіваюся, лікарі швидко поставлять його на ноги, і він повернеться до виконання своїх обов’язків".

Деталі: Він також розповів, що місто постійно вдосконалює систему протиповітряної оборони та оповіщення населення про повітряну тривогу.

"Ми беремо найкращій світовий досвід. Встановлюємо систему оповіщення, яка може працювати й під час відключень електроенергії. Бо для нас важлива безпека людей. Також посилюємо оборону столиці, зокрема протиповітряну. Нам в цьому дуже допомагають наші іноземні партнери. І ми за це їм дуже вдячні", – зазначив Кличко.

Що передувало: Внаслідок атаки "Шахедів" по Києву в ніч на неділю одна людина загинула, двоє дістали поранень, пошкоджені чотири цивільних об’єкти.

ВІДЕО ДНЯ

У повітряному просторі Києва було знищено понад 40 ворожих безпілотників.

Теми: КиївВіталій Кличкобезпілотники
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