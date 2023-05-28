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Во время ночной атаки спасателя придавило бетонной плитой – Кличко

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 21:27
Во время ночной атаки спасателя придавило бетонной плитой – Кличко
последствия атаки на столицу 28 мая, фото Киевской городской прокуратуры

Один из пострадавших в результате атаки "Шахедов" по Киеву в ночь на воскресенье – спасатель, еще одна пострадавшая женщина находится в реанимации.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в эфирах телемарафона и телеканала "Киев", сообщает сайт КГГА

Прямая речь: "Один человек погиб – 41-летний мужчина. Двое госпитализированных – 35-летняя женщина, она в реанимации.

И один спасатель, которого придавило бетонной плитой во время спасательной операции на одном из объектов. Надеюсь, врачи быстро поставят его на ноги, и он вернется к выполнению своих обязанностей".

Детали: Он также рассказал, что город постоянно совершенствует систему противовоздушной обороны и оповещения населения о воздушной тревоге.

"Мы берем лучший мировой опыт. Устанавливаем систему оповещения, которая может работать и во время отключений электроэнергии. Потому что для нас важна безопасность людей. Также усиливаем оборону столицы, в частности противовоздушную. Нам в этом очень помогают наши иностранные партнеры. И мы за это им очень благодарны", - отметил Кличко.

Что предшествовало: В результате атаки "Шахедов" по Киеву в ночь на воскресенье один человек погиб, двое получили ранения, повреждены четыре гражданских объекта.

ВИДЕО ДНЯ

В воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 вражеских беспилотников.

Темы: КиевВиталий Кличкобеспилотники
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