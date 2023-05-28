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У Повітряних силах розповіли, скільки F-16 потрібно Україні для переваги над ворогом

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 22:32
У Повітряних силах розповіли, скільки F-16 потрібно Україні для переваги над ворогом
F-16, фото Getty Images

Для переваги над ворогом у повітрі на конкретному напрямку Україні необхідно принаймні 3-4 ескадрильї літаків F-16 по 12-16 одиниць.

Джерело: начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії

Пряма мова: "Якщо ми розуміємо, що проти нас угруповання, скажімо так, 50 ескадрилій і 39 аеродромів, з яких вони виконують завдання, звичайно, нам хотілося б більше. Але якщо це буде хоча б 3-4 ескадрильї, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній ділянці, на певній смузі оборони".

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Деталі: При цьому Голубцов зазначив, що "для того, щоб спланувати операцію щодо знищення або завдання ударів… варто говорити хоча б про ескадрилью, хоча б про 12-16 літаків".

Водночас бригадний генерал заявив, що "переваги як такої, тактичної або оперативної, ворог в повітрі не має завдяки тому, що Україна отримала від країн-партнерів досить потужну допомогу: радіолокаційні станції виявлення, спостереження, зенітні ракетні комплекси, і всі бачать на практиці, як ці комплекси працюють і який відсоток ураження цілей".

Однак на озброєнні в російській авіації зараз перебувають літаки Су-35 і Міг-31БМ, які спроможні застосовувати ракети підвищеної дальності і великої дальності, а в України поки що такої можливості немає.

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"Якби нам просто-на-просто платформу, яка спроможна застосувати, наприклад, ракети повітря-повітря американські AIM-120 – у них дальність близько 180 кілометрів – ми б просто не допустили їхнього наближення до кордонів на відстань пуску цих ракет", - сказав Голубцов.

Відповідаючи на питання, наскільки складно буде заховати літаки F-16 на території України, щоб російські ракети та дрони їх не дістали, представник командування Повітряних сил сказав: "Просто заховати літаки не вийде. Я думаю, що тут треба буде шукати комплексний підхід, маскувати і розосереджувати, переміщувати з аеродрому на аеродром. І другий напрямок – все ж таки треба буде використати частину зенітних ракетних комплексів для прикриття цих аеродромів".

Що передувало: Раніше Міноборони заявляло, що для звільнення України від російських окупантів необхідно 48 винищувачів F-16.

Передісторія:

  • Раніше у Пентагоні заявили, що не будуть заперечувати проти передачі Україні американських винищувачів F-16 третіми країнами.
  • Прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України.
  • Адміністрація Джо Байдена поінформувала європейських союзників, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16.
  • За даними ЗМІ, у Європі не виключають, що Україні можуть передати винищувачі F-16 вже восени цього року.

Теми: Повітряні сили ЗСУавіадопомога Україні
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