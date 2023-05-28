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В Воздушных силах рассказали, сколько F-16 нужно Украине для превосходства над врагом

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 22:32
В Воздушных силах рассказали, сколько F-16 нужно Украине для превосходства над врагом
F-16, фото Getty Images

Для превосходства над врагом в воздухе на конкретном направлении Украине необходимо по крайней мере 3-4 эскадрильи самолетов F-16 по 12-16 единиц.

Источник: начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов в интервью проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии"

Прямая речь: "Если мы понимаем, что против нас группировка, скажем так, 50 эскадрилий и 39 аэродромов, с которых они выполняют задачи, конечно, нам хотелось бы больше. Но если это будет хотя бы 3-4 эскадрильи, я думаю, что на отдельном направлении мы сможем завоевать преимущество в воздухе и заставить врага вообще отказаться от тех ударов, которые они сейчас наносят на определенном участке, на определенной полосе обороны".

Детали: При этом Голубцов отметил, что "для того, чтобы спланировать операцию по уничтожению или нанесению ударов... стоит говорить хотя бы об эскадрилье, хотя бы о 12-16 самолетах".

В то же время бригадный генерал заявил, что "преимущества как такового, тактического или оперативного, враг в воздухе не имеет благодаря тому, что Украина получила от стран-партнеров достаточно мощную помощь: радиолокационные станции обнаружения, наблюдения, зенитные ракетные комплексы, и все видят на практике, как эти комплексы работают и какой процент поражения целей".

Однако на вооружении у российской авиации сейчас находятся самолеты Су-35 и МиГ-31БМ, которые способны применять ракеты повышенной дальности и большой дальности, а у Украины пока такой возможности нет.

"Если бы нам просто-напросто платформу, которая способна применить, например, ракеты воздух-воздух американские AIM-120 - у них дальность около 180 километров - мы бы просто не допустили их приближения к границам на расстояние пуска этих ракет", - сказал Голубцов.

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Отвечая на вопрос, насколько сложно будет спрятать самолеты F-16 на территории Украины, чтобы российские ракеты и дроны их не достали, представитель командования Воздушных сил сказал: "Просто спрятать самолеты не получится. Я думаю, что здесь надо будет искать комплексный подход, маскировать и рассредоточивать, перемещать с аэродрома на аэродром. И второе направление - все же надо будет использовать часть зенитных ракетных комплексов для прикрытия этих аэродромов".

Что предшествовало: Ранее Минобороны заявляло, что для освобождения Украины от российских оккупантов необходимо 48 истребителей F-16.

Предыстория:

  • Ранее в Пентагоне заявили, что не будут возражать против передачи Украине американских истребителей F-16 третьими странами.
  • Премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились способствовать созданию международной коалиции по усилению противовоздушной обороны Украины.
  • Администрация Джо Байдена проинформировала европейских союзников, что США позволят им передавать Украине американские истребители F-16.
  • По данным СМИ, в Европе не исключают, что Украине могут передать истребители F-16 уже осенью этого года.

Темы: Воздушные силы ВСУавиапомощь Украине
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