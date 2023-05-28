В Воздушных силах рассказали, сколько F-16 нужно Украине для превосходства над врагом

Для превосходства над врагом в воздухе на конкретном направлении Украине необходимо по крайней мере 3-4 эскадрильи самолетов F-16 по 12-16 единиц.

Источник: начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов в интервью проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии"

Прямая речь: "Если мы понимаем, что против нас группировка, скажем так, 50 эскадрилий и 39 аэродромов, с которых они выполняют задачи, конечно, нам хотелось бы больше. Но если это будет хотя бы 3-4 эскадрильи, я думаю, что на отдельном направлении мы сможем завоевать преимущество в воздухе и заставить врага вообще отказаться от тех ударов, которые они сейчас наносят на определенном участке, на определенной полосе обороны".

Реклама:

Детали: При этом Голубцов отметил, что "для того, чтобы спланировать операцию по уничтожению или нанесению ударов... стоит говорить хотя бы об эскадрилье, хотя бы о 12-16 самолетах".

В то же время бригадный генерал заявил, что "преимущества как такового, тактического или оперативного, враг в воздухе не имеет благодаря тому, что Украина получила от стран-партнеров достаточно мощную помощь: радиолокационные станции обнаружения, наблюдения, зенитные ракетные комплексы, и все видят на практике, как эти комплексы работают и какой процент поражения целей".

Однако на вооружении у российской авиации сейчас находятся самолеты Су-35 и МиГ-31БМ, которые способны применять ракеты повышенной дальности и большой дальности, а у Украины пока такой возможности нет.

ВИДЕО ДНЯ

"Если бы нам просто-напросто платформу, которая способна применить, например, ракеты воздух-воздух американские AIM-120 - у них дальность около 180 километров - мы бы просто не допустили их приближения к границам на расстояние пуска этих ракет", - сказал Голубцов.

Отвечая на вопрос, насколько сложно будет спрятать самолеты F-16 на территории Украины, чтобы российские ракеты и дроны их не достали, представитель командования Воздушных сил сказал: "Просто спрятать самолеты не получится. Я думаю, что здесь надо будет искать комплексный подход, маскировать и рассредоточивать, перемещать с аэродрома на аэродром. И второе направление - все же надо будет использовать часть зенитных ракетных комплексов для прикрытия этих аэродромов".

Что предшествовало: Ранее Минобороны заявляло, что для освобождения Украины от российских оккупантов необходимо 48 истребителей F-16.

Предыстория: