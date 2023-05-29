Токаєв − на пропозицію Лукашенка вступити в союзну державу: Оцінив жарт

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не потребує вступу до Союзної держави Росії та Білорусі, і що ядерна зброя їй теж не потрібна.

Джерело: сайт президента Казахстану

Пряма мова Токаєва: "Днями президент РБ Олександр Лукашенко запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що необхідності в цьому немає, оскільки існують і інші інтеграційні об'єднання, перш за все, Євразійський економічний союз.

Що стосується ядерної зброї, то вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї".

Деталі: Токаєв підкреслив, що його країна залишається вірною зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів.

Він також додав, що співпрацю у великому Євразійському регіоні слід розвивати саме в економічному напрямку.

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