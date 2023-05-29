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Токаєв − на пропозицію Лукашенка вступити в союзну державу: Оцінив жарт

Ірина БалачукПонеділок, 29 травня 2023, 13:09
Токаєв − на пропозицію Лукашенка вступити в союзну державу: Оцінив жарт
Касим-Жомарт Токаєв. Фото з Telegram Aqorda

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не потребує вступу до Союзної держави Росії та Білорусі, і що ядерна зброя їй теж не потрібна.

Джерело: сайт президента Казахстану

Пряма мова Токаєва: "Днями президент РБ Олександр Лукашенко запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що необхідності в цьому немає, оскільки існують і інші інтеграційні об'єднання, перш за все, Євразійський економічний союз.

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Що стосується ядерної зброї, то вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї".

Деталі: Токаєв підкреслив, що його країна залишається вірною зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів.

Він також додав, що співпрацю у великому Євразійському регіоні слід розвивати саме в економічному напрямку.

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Теми: КазахстанРосіяБілорусьядерна зброя
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