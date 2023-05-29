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Токаев − на предложение Лукашенко вступить в союзное государство: Оценил шутку

Ирина БалачукПонедельник, 29 мая 2023, 13:09
Токаев − на предложение Лукашенко вступить в союзное государство: Оценил шутку
Касым-Жомарт Токаев. Фото из Telegram Aqorda

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не нуждается во вступе в Союзное государство России и Беларуси, и что ядерное оружие ей тоже не нужно.

Источник: сайт президента Казахстана

Прямая речь Токаева: "На днях президент РБ Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз.

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Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия".

Детали: Токаев подчеркнул, что его страна остается верной обязательствам в рамках этих международных документов. 

Он также добавил, что сотрудничество в обширном Евразийском регионе следует развивать именно в экономическом направлении.

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Темы: КазахстанРосcияБеларусьядерное оружие
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