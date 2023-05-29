Токаев − на предложение Лукашенко вступить в союзное государство: Оценил шутку
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не нуждается во вступе в Союзное государство России и Беларуси, и что ядерное оружие ей тоже не нужно.
Источник: сайт президента Казахстана
Прямая речь Токаева: "На днях президент РБ Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз.
Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия".
Детали: Токаев подчеркнул, что его страна остается верной обязательствам в рамках этих международных документов.
Он также добавил, что сотрудничество в обширном Евразийском регионе следует развивать именно в экономическом направлении.
Предыстория:
- Ранее Токаев заявил, что Россия и Беларусь, которые создают так называемое Союзное государство с единым политическим, военным, экономическим пространством и одним ядерным оружием на двоих, представляют определенную проблему для других государств Евразийского экономического союза.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на это заявил, что Россия предоставит ядерное оружие всем странам, которые вступят в "союзное государство РФ и Беларуси".