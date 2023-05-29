У Києві лунала третя повітряна тривога від початку доби

В столиці, Київській області та на Чернігівщині приблизно 16.57 оголосили повітряну тривогу, вона тривала майже годину.

Джерело: мапа тривог

Деталі: Повітряна тривога означає загрозу ударів з повітря, громадянам наполегливо рекомендується спуститись в укриття або дотримуватися правила двох стін.

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О 17.23 тривога поширилася на Житомирську область.

О 17.51 було оголошено відбій.

Що передувало: В ніч на 29 травня Росія здійснила комбіновану атаку на столицю. Протиповітряна оборона знищила 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе типу "Шахед".

ВІДЕО ДНЯ

Вдень у столиці знову лунала тривога, ворог застосував балістику. Російські загарбники випустили на Київ та Київську область 11 ракет "Іскандер-М" і "Іскандер-К", усі їх було знищено захисниками України.