У Києві лунала третя повітряна тривога від початку доби
Понеділок, 29 травня 2023, 17:58
В столиці, Київській області та на Чернігівщині приблизно 16.57 оголосили повітряну тривогу, вона тривала майже годину.
Джерело: мапа тривог
Деталі: Повітряна тривога означає загрозу ударів з повітря, громадянам наполегливо рекомендується спуститись в укриття або дотримуватися правила двох стін.
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О 17.23 тривога поширилася на Житомирську область.
О 17.51 було оголошено відбій.
Що передувало: В ніч на 29 травня Росія здійснила комбіновану атаку на столицю. Протиповітряна оборона знищила 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе типу "Шахед".
ВІДЕО ДНЯ
Вдень у столиці знову лунала тривога, ворог застосував балістику. Російські загарбники випустили на Київ та Київську область 11 ракет "Іскандер-М" і "Іскандер-К", усі їх було знищено захисниками України.