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Залужний: Росія атакувала Київщину 11 балістичними й крилатими ракетами, їх збили

Олена РощінаПонеділок, 29 травня 2023, 14:02
Залужний: Росія атакувала Київщину 11 балістичними й крилатими ракетами, їх збили
Київ, ілюстративне фото УП

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що вранці 29 травня російські загарбники випустили на Київ та Київську область 11 ракет "Іскандер-М" і "Іскандер-К", усі їх було знищено захисниками України. 

Джерело: Facebook-сторінка Головнокомандувач ЗС України

Пряма мова: "Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України.

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Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".

Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку.

Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено".

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Цьому передувало: Вранці 29 травня російська армія здійснила 16-ту за травень атаку на Київ, цього разу це сталося в денний час. Попередньо Росія атакувала столицю України дві ночі поспіль, перед і після Дня Києва. 

У понеділок 29 травня уламки ракет впали у кількох районах Києва. На Київщині горіла господарська будівля, були займання в лісах.  

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що цього разу росіяни могли атакувати столицю України "Іскандерами", а також ракетами С-300 або С-400, які також летять по балістичній траєкторії.

Теми: Залужнийракетний ударКиївКиївська область
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