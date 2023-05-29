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В Киеве объявляли третью воздушную тревогу с начала суток

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 мая 2023, 17:58
В Киеве объявляли третью воздушную тревогу с начала суток
ФОТО GETTY IMAGES

В столице, Киевской области и на Черниговщине примерно в 16.57 объявили воздушную тревогу, она длилась почти час.

Источник: карта тревог

Что предшествовало: В ночь на 29 мая Россия осуществила комбинированную атаку на столицу. Противовоздушная оборона уничтожила 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Детали: Воздушная тревога означает угрозу ударов с воздуха, гражданам настоятельно рекомендуется спуститься в укрытие или соблюдать правило двух стен.

Днем в столице снова звучала тревога, враг применил баллистику. Российские захватчики выпустили на Киев и Киевскую область 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К", все они были уничтожены защитниками Украины.

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Темы: воздушная тревогаКиев
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