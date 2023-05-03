Режим Лукашенка засудив редактора Nexta Протасевича до 8 років колонії

Білоруський режим засудив опозиційного журналіста, одного із засновників телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича до 8 років колонії.

Джерело: білоруське держвидання Белта

Деталі: Йому висунули звинувачення у змові для захоплення влади, а перед тим затримали в аеропорту Мінська дорогою до Вільнюса.

Режим самопроголошеного президента Білорусі визнав Протасевича винним в "організації масових заворушень, публічних закликах до актів тероризму, керівництві екстремістським формуванням, наклепі на президента (Лукашенка - ред.) і його образі", а також в інших злочинах.

Відповідно до вироку, його майно, зокрема штатив, навушники, об'єктиви, залишено під арештом.

Ще двох фігурантів справи Nexta Яна Рудика і Степана Путила заочно засуджено до 19 і 20 років колонії відповідно.

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