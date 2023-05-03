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Режим Лукашенка засудив редактора Nexta Протасевича до 8 років колонії

Альона Мазуренко Середа, 3 травня 2023, 12:42
Режим Лукашенка засудив редактора Nexta Протасевича до 8 років колонії
фото belta

Білоруський режим засудив опозиційного журналіста, одного із засновників телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича до 8 років колонії.

Джерело: білоруське держвидання Белта 

Деталі: Йому висунули звинувачення у змові для захоплення влади, а перед тим затримали в аеропорту Мінська дорогою до Вільнюса.

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Режим самопроголошеного президента Білорусі визнав Протасевича винним в "організації масових заворушень, публічних закликах до актів тероризму, керівництві екстремістським формуванням, наклепі на президента (Лукашенка - ред.) і його образі", а також в інших злочинах.

Відповідно до вироку, його майно, зокрема штатив, навушники, об'єктиви, залишено під арештом.

Ще двох фігурантів справи Nexta Яна Рудика і Степана Путила заочно засуджено до 19 і 20 років колонії відповідно.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 23 травня 2021 року за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Таке затримання викликало різку реакцію світу.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.
  • Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почувається прекрасно". Правозахисники і рідні Протасевича вважають, що його піддали тортурам.

Теми: ЛукашенкосудБілорусь
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