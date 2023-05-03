Державі повернули вже третину будівель лаври в Києві, в яких хазяйнувала УПЦ МП
Комісія Міністерства культури й інформаційної політики вже передала у користування Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" 16 корпусів лаври, які перебувають у задовільному стані, – це третина майна, яким там користувалася УПЦ МП.
Джерело: Мінкульт і голова МКІП Олександр Ткаченко
Деталі: Протягом 1 й 2 травня 2023 року Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" передала у користування заповідника 16 корпусів. Це пам’ятки як національного, так і місцевого значення.
Серед них:
- Келії Гостинного двору,
- Будинок господарський,
- Лікарня Гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість,
- Сторожка Гостинного двору,
- Комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер,
- підпірна стіна Дебоскета,
- Ротонда підпірної стіни Дебоскета,
- Лікарня з церквою,
- Водонапірна вежа.
Власне, йдеться про корпуси №55, 58, 69, 71 (келії), 60, 68, 71-а, 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251.
Пряма мова Ткаченка: "У підсумку проведеної роботи за квітень у користування держави було повернуто третину від всієї кількості майна, що перебували в безоплатному користуванні УПЦ МП. Лише за останні два дні Комісія передала у користування заповідника 16 корпусів-пам’яток як національного, так і місцевого значення".
Деталі: Міністерство зазначає, що представники монастиря забезпечили доступ комісії до приміщень. Огляд проходив у присутності в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.
При огляді та прийманні в користування заповідником приміщень корпусів проводилась фото- та відеофіксація.
Приміщення перебувають у задовільному стані.
Ткаченко зазначив, що робота триває – і "державне майно буде повернуто до свого законного власника".
Передісторія:
- 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП з 29 березня 2023 року – і УПЦ МП мала залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври до квітня.
- Митрополит Павло, який був намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, заявив, що ченці УПЦ МП не будуть виселятися з неї і переходити в ПЦУ.
- 29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності розірвання договору оренди. 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні цього позову, в УПЦ МП вирішили оскаржувати це.
- Кабінет міністрів 30 березня визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ МП будівель і споруд.
- Правоохоронці вважають, що чимала кількість священиків УПЦ МП працювали проти України й в інтересах Росії, розпалювали релігійну ворожнечу, підтримували війну і вчинили державну зраду.