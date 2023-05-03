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Державі повернули вже третину будівель лаври в Києві, в яких хазяйнувала УПЦ МП

Олена РощінаСереда, 3 травня 2023, 16:01
Державі повернули вже третину будівель лаври в Києві, в яких хазяйнувала УПЦ МП
Один із храмів Києво-Печерської лаври, фото Мінкультури

Комісія Міністерства культури й інформаційної політики вже передала у користування Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" 16 корпусів лаври, які перебувають у задовільному стані, – це третина майна, яким там користувалася УПЦ МП.

Джерело: Мінкульт і голова МКІП Олександр Ткаченко

Деталі: Протягом 1 й 2 травня 2023 року Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" передала у користування заповідника 16 корпусів. Це пам’ятки як національного, так і місцевого значення.

Серед них: 

  • Келії Гостинного двору, 
  • Будинок господарський,
  • Лікарня Гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість, 
  • Сторожка Гостинного двору, 
  • Комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер, 
  • підпірна стіна Дебоскета, 
  • Ротонда підпірної стіни Дебоскета, 
  • Лікарня з церквою, 
  • Водонапірна вежа.

Власне, йдеться про корпуси №55, 58, 69, 71 (келії), 60, 68, 71-а, 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251.

Пряма мова Ткаченка: "У підсумку проведеної роботи за квітень у користування держави було повернуто третину від всієї кількості майна, що перебували в безоплатному користуванні УПЦ МП. Лише за останні два дні Комісія передала у користування заповідника 16 корпусів-пам’яток як національного, так і місцевого значення".

Деталі: Міністерство зазначає, що представники монастиря забезпечили доступ комісії до приміщень. Огляд проходив у присутності в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.

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При огляді та прийманні в користування заповідником приміщень корпусів проводилась фото- та відеофіксація. 

Приміщення перебувають у задовільному стані.

Ткаченко зазначив, що робота триває – і "державне майно буде повернуто до свого законного власника".

Передісторія: 

  • 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП з 29 березня 2023 року – і УПЦ МП мала залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври до квітня. 
  • Митрополит Павло, який був намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, заявив, що ченці УПЦ МП не будуть виселятися з неї і переходити в ПЦУ.
  • 29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності розірвання договору оренди. 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні цього позову, в УПЦ МП вирішили оскаржувати це.
  • Кабінет міністрів 30 березня визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ МП будівель і споруд. 
  • Правоохоронці вважають, що чимала кількість священиків УПЦ МП працювали проти України й в інтересах Росії, розпалювали релігійну ворожнечу, підтримували війну і вчинили державну зраду.

Теми: КиївУПЦ МПМінкультуриТкаченко
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