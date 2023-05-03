Державі повернули вже третину будівель лаври в Києві, в яких хазяйнувала УПЦ МП

Комісія Міністерства культури й інформаційної політики вже передала у користування Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" 16 корпусів лаври, які перебувають у задовільному стані, – це третина майна, яким там користувалася УПЦ МП.

Джерело: Мінкульт і голова МКІП Олександр Ткаченко

Деталі: Протягом 1 й 2 травня 2023 року Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" передала у користування заповідника 16 корпусів. Це пам’ятки як національного, так і місцевого значення.

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Серед них:

Келії Гостинного двору,

Будинок господарський,

Лікарня Гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість,

Сторожка Гостинного двору,

Комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер,

підпірна стіна Дебоскета,

Ротонда підпірної стіни Дебоскета,

Лікарня з церквою,

Водонапірна вежа.

Власне, йдеться про корпуси №55, 58, 69, 71 (келії), 60, 68, 71-а, 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251.

Пряма мова Ткаченка: "У підсумку проведеної роботи за квітень у користування держави було повернуто третину від всієї кількості майна, що перебували в безоплатному користуванні УПЦ МП. Лише за останні два дні Комісія передала у користування заповідника 16 корпусів-пам’яток як національного, так і місцевого значення".

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Деталі: Міністерство зазначає, що представники монастиря забезпечили доступ комісії до приміщень. Огляд проходив у присутності в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.

При огляді та прийманні в користування заповідником приміщень корпусів проводилась фото- та відеофіксація.

Приміщення перебувають у задовільному стані.

Ткаченко зазначив, що робота триває – і "державне майно буде повернуто до свого законного власника".

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