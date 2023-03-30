Суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП: московський патріархат має покинути Печерську лавру 

Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, ухвала суду

Дослівно: "Суд відмовив у забезпеченні позову по справі №910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання Договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю".

Деталі: За рішенням Мінкульту, московський патріархат мав покинути заповідник до 29 березня, проте 30 березня парафіяни УПЦ МП не пустили до Лаври комісію міністерства для інвентаризації майна заповідника.

Павло (Лебідь) заявив парафіянам, що комісія "ні в якому разі працювати не може".

В УПЦ МП намагалися оскаржити рішення влади та подали позов до Господарського суду. У позовній заяві йдеться про те, що договір між заповідником та Лаврою чинний і в УПЦ МП немає причин для виїзду.

У суді відмовили у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП.

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Суд відзначив, що позивач не зміг довести чи обґрунтувати заяви про те, що у разі виселення УПЦ МП з Лаври є загроза "знищення чи пошкодження майна, передача третім особам у власність/користування, надання дозволів іншим релігійним організаціям на проведення богослужінь, порушення прав громадян України на свободу віросповідання та на житло".

Що було раніше: Представники УПЦ МП, попри вимогу залишити святиню 29 березня, станом на ранок 30 березня все ж лишаються в лаврі і навіть провели богослужіння в одному з храмів.

Комісія 30 березня мала перевірити дві будівлі.

Представники Мінкульту заявили, що якщо їм будуть перешкоджати і надалі, то вони звернуться в поліцію.

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