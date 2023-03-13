Ченці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Ченці Української православної церкви Московського патріархату не мають наміру виселятися з Києво-Печерської Лаври.

Джерело: відеозвернення намісника Печерської Лаври митрополита Павла (Лебедя), оприлюднене 13 березня

Пряма мова: "Ми не намірені виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини. Нам погрожувати, що з нами розправляться, - це не 17-й рік. Сьогодні є всесвітня спільнота, є якась культура.

Ми ще не починали молитися так усердно, щоби Господь показав чудо, але, напевно, все ж таки, нас заставлять.

Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави, ми люди, які тут живуть із 1988 року, в багатьох немає іншого місця, як тут. Нас ніхто не зможе відірвати від любові божої".

Деталі: Водночас митрополит Лебідь зазначив, що УПЦ МП "не проти всіх законних дій", зокрема інспекцій комісій.

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За словами церковників УПЦ МП, їм не було надано законних підстав для виселення.

Передісторія:

10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.

У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 у Києві.

УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо: У 2022 році Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі.

Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

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