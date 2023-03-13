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Ченці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 березня 2023, 17:19
Ченці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври
фото УПЦ МП

Ченці Української православної церкви Московського патріархату не мають наміру виселятися з Києво-Печерської Лаври.

Джерело: відеозвернення намісника Печерської Лаври митрополита Павла (Лебедя), оприлюднене 13 березня

Пряма мова: "Ми не намірені виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини. Нам погрожувати, що з нами розправляться, - це не 17-й рік. Сьогодні є всесвітня спільнота, є якась культура.

Ми ще не починали молитися так усердно, щоби Господь показав чудо, але, напевно, все ж таки, нас заставлять.

Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави, ми люди, які тут живуть із 1988 року, в багатьох немає іншого місця, як тут. Нас ніхто не зможе відірвати від любові божої".

Деталі: Водночас митрополит Лебідь зазначив, що УПЦ МП "не проти всіх законних дій", зокрема інспекцій комісій.

ВІДЕО ДНЯ

За словами церковників УПЦ МП, їм не було надано законних підстав для виселення.

Передісторія:

  • 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.
  • У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 у Києві.
  • УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".
  • Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо: У 2022 році Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі.

Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

Читайте також: "Колаборанти в рясі"? Що чекає на Українську православну церкву (не) Московського патріархату

Теми: УПЦ МП
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