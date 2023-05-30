Росіяни "евакуйовують" документацію з окупованої Кремінної – ЦНС
Вівторок, 30 травня 2023, 00:59
Російські окупанти вивозять документи з захоплених ними держустанов міста Кремінна Луганської області.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Росіяни вивозять до тимчасово окупованого Луганська документацію з державних установ Кремінної".
Що цьому передувало:
- Раніше ЦНС повідомив, що загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях.
- 24 травня стало відомо, що росіяни вивезли військову документацію та шифрувальне обладнання з окупованого Криму.
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