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Россияне "эвакуируют" документацию из оккупированной Кременной – ЦНС

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 00:59
Россияне эвакуируют документацию из оккупированной Кременной – ЦНС
Скриншот из видео

Российские оккупанты вывозят документы из захваченных ими госучреждений города Кременная Луганской области.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Россияне вывозят во временно оккупированный Луганск документацию из государственных учреждений Кременной".

Что этому предшествовало:

  • Ранее ЦНС сообщил, что захватчики вывозят в Россию документацию и имущество из захваченных украинских государственных учреждений в Запорожской и Херсонской областях.
  • 24 мая стало известно, что россияне вывезли военную документацию и шифровальное оборудование из оккупированного Крыма.

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Темы: Луганская областьоккупацияЛуганск
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