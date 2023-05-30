Россияне "эвакуируют" документацию из оккупированной Кременной – ЦНС
Вторник, 30 мая 2023, 00:59
Российские оккупанты вывозят документы из захваченных ими госучреждений города Кременная Луганской области.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Россияне вывозят во временно оккупированный Луганск документацию из государственных учреждений Кременной".
Что этому предшествовало:
- Ранее ЦНС сообщил, что захватчики вывозят в Россию документацию и имущество из захваченных украинских государственных учреждений в Запорожской и Херсонской областях.
- 24 мая стало известно, что россияне вывезли военную документацию и шифровальное оборудование из оккупированного Крыма.
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