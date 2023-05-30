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Прем'єр Нідерландів: Допомогти Україні захиститися – не вибір, це необхідно зробити

"Українська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 04:42
Прем'єр Нідерландів: Допомогти Україні захиститися – не вибір, це необхідно зробити
МАРК РЮТТЕ. ФОТО: GETTY IMAGES

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Джерело: Рютте у Twitter 

Пряма мова: "Київ знову став об'єктом варварських авіаударів, на щастя, з обмеженим ефектом завдяки системам ППО Patriot. Я щойно (ввечері 29 травня – ред.) розмовляв з Володимиром Зеленським і підтвердив, що Нідерланди готові підтримувати Україну всіма можливими способами: від посилення систем протиповітряної оборони до якнайшвидшого початку навчання пілотів F-16.

Допомогти Україні захиститися – це не вибір, це необхідно зробити. Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Допомога Україні також буде ключовим пунктом порядку денного на саміті Європейського політичного співтовариства у четвер в Кишиневі".

Що цьому передувало:

  • У межах ініціативи Європейського Союзу із забезпечення України мільйоном артилерійських снарядів за 12 місяців Нідерланди виділять 260 мільйонів євро на спільні закупівлі.
  • Прем’єр-міністр Марк Рютте заявив, що його держава поки не ухвалила рішення про надання Україні винищувачів F-16, але "серйозно розглядає" такий варіант.

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Теми: НідерландиУкраїна
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