Прем'єр Нідерландів: Допомогти Україні захиститися – не вибір, це необхідно зробити

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Джерело: Рютте у Twitter

Пряма мова: "Київ знову став об'єктом варварських авіаударів, на щастя, з обмеженим ефектом завдяки системам ППО Patriot. Я щойно (ввечері 29 травня – ред.) розмовляв з Володимиром Зеленським і підтвердив, що Нідерланди готові підтримувати Україну всіма можливими способами: від посилення систем протиповітряної оборони до якнайшвидшого початку навчання пілотів F-16.

Допомогти Україні захиститися – це не вибір, це необхідно зробити. Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Допомога Україні також буде ключовим пунктом порядку денного на саміті Європейського політичного співтовариства у четвер в Кишиневі".

Kyiv is opnieuw het doelwit geweest van barbaarse luchtaanvallen, gelukkig met beperkt effect dankzij de Patriot-luchtverdedigingssystemen. Ik sprak zojuist met @ZelenskyyUA en heb herhaald dat Nederland zich op alle mogelijke manieren inzet om Oekraïne te steunen; van het… — Mark Rutte (@MinPres) May 29, 2023

Що цьому передувало:

У межах ініціативи Європейського Союзу із забезпечення України мільйоном артилерійських снарядів за 12 місяців Нідерланди виділять 260 мільйонів євро на спільні закупівлі.

Прем’єр-міністр Марк Рютте заявив, що його держава поки не ухвалила рішення про надання Україні винищувачів F-16, але "серйозно розглядає" такий варіант.