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Премьер Нидерландов: Помочь Украине защититься – не выбор, это необходимо сделать

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 04:42
Премьер Нидерландов: Помочь Украине защититься – не выбор, это необходимо сделать
МАРК РЮТТЕ. ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Источник: Рютте в Twitter

Прямая речь: "Киев снова стал объектом варварских авиаударов, к счастью, с ограниченным эффектом благодаря системам ПВО Patriot. Я только что (вечером 29 мая – ред.) разговаривал с Владимиром Зеленским и подтвердил, что Нидерланды готовы поддерживать Украину всеми возможными способами: от усиления систем противовоздушной обороны до скорейшего начала обучения пилотов F-16.

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Помочь Украине защититься – это не выбор, это необходимо сделать. Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Помощь Украине также будет ключевым пунктом повестки дня на саммите Европейского политического сообщества в четверг в Кишиневе".

Что этому предшествовало:

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В рамках инициативы Европейского Союза по обеспечению Украины миллионом артиллерийских снарядов за 12 месяцев Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместные закупки.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что его государство пока не приняло решение о предоставлении Украине истребителей F-16, но "серьезно рассматривает" такой вариант.

Темы: НидерландыУкраина
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