13 точек на карте: куда прилетели беспилотники в Москве
Российское издание "Верстка" нанесло на карту места атаки беспилотников в Москве − отмечены адреса попаданий дронов и точки, где были сообщения о взрывах.
Источник: Верстка в Telegram
Дословно "Верстка": "Главным направлением удара стали Запад Подмосковья и Юго-запад Москвы. Беспилотники были замечены, в частности, в районах Рублевского и Ильинского шоссе, где расположены дома представителей элиты и государственные резиденции".
Детали: Сообщается, что "несколько беспилотников упали" в Красногорском районе в селе Ильинское и деревне Тимошкино.
В Одинцовском районе, по информации российского депутата, дроны сбили в деревнях Ромашково и Раздоры, что меньше чем в 10 км от резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево.
Три БПЛА долетели до самой Москвы. Один из них попал в многоэтажный дом на улице Атласова в Новой Москве, а два других − в жилые дома в районе Черемушки и на пересечении Ленинского проспекта и улицы Удальцова. На Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру на 14 этаже, но не взорвался.
Издание отмечает, что информация о количестве дронов разнится.
Минобороны РФ заявило, что в атаке якобы участвовали 8 беспилотников. В то же время росСМИ называли цифры от 25 до 32 БПЛА. На карте "Верстки" отмечены как минимум 13 точек, где были попадания или взрывы.
Предыстория:
- Ранее российские медиа сообщили, что ночью 30 мая беспилотники атаковали две многоэтажки в Москве. Один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на ул. Профсоюзной, 98, разрушив фасад и остекление дома. Второй попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве − в нескольких квартирах вылетели стекла.
- Позже сообщалось, что по разным данным, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву ночью 30 мая, повреждены как минимум два многоэтажных дома.