13 точек на карте: куда прилетели беспилотники в Москве

Российское издание "Верстка" нанесло на карту места атаки беспилотников в Москве − отмечены адреса попаданий дронов и точки, где были сообщения о взрывах.

Источник: Верстка в Telegram



Дословно "Верстка": "Главным направлением удара стали Запад Подмосковья и Юго-запад Москвы. Беспилотники были замечены, в частности, в районах Рублевского и Ильинского шоссе, где расположены дома представителей элиты и государственные резиденции".

Детали: Сообщается, что "несколько беспилотников упали" в Красногорском районе в селе Ильинское и деревне Тимошкино.

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В Одинцовском районе, по информации российского депутата, дроны сбили в деревнях Ромашково и Раздоры, что меньше чем в 10 км от резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево.



Три БПЛА долетели до самой Москвы. Один из них попал в многоэтажный дом на улице Атласова в Новой Москве, а два других − в жилые дома в районе Черемушки и на пересечении Ленинского проспекта и улицы Удальцова. На Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру на 14 этаже, но не взорвался.

Обломки дрона в Москве Фото РБК

Издание отмечает, что информация о количестве дронов разнится.

фото ТАСС

Минобороны РФ заявило, что в атаке якобы участвовали 8 беспилотников. В то же время росСМИ называли цифры от 25 до 32 БПЛА. На карте "Верстки" отмечены как минимум 13 точек, где были попадания или взрывы.

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