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Хабар Князєву: апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний адвокату

Ірина БалачукВівторок, 30 травня 2023, 14:56
Хабар Князєву: апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний адвокату
Олег Горецький. Фото goretskyy.ua

Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисту щодо зміни запобіжного заходу адвокату Олегу Горецькому у справі про отримання хабаря ексголовою Верховного суду Всеволодом Князєвим.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Деталі: Повідомляється, що захист не погоджувався з арештом і розміром застави у 80 млн. грн, тому просив змінити запобіжний захід на домашній арешт або арешт з можливістю застави у 2,3 млн грн.

Горецький у засіданні заявив, що з України не виїхав, хоча міг це зробити, наприклад через систему "Шлях". Додав, що є військовозобов'язаним і нікуди не збирається їхати.

Також Горецький заявив, його основним місцем роботи є Національний авіаційний університет і він є доцентом, і що в київському СІЗО немає укриття, тому є загроза його життю.

Адвокат переконував, що має благодійний фонд, допомагає ЗСУ та Православній церкві України.

ЦПК підкреслює, що під час засідання стало відомо, що у власності матері Горецького є 11 об'єктів нерухомості, більшість із яких набута з 2019 по 2021 рік, і що частину цього майна можна назвати елітним.

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Передісторія:  

  • 15 травня детективи НАБУ затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.
  • ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. 
  • Суд арештував до 14 липня ексголову ВС Всеволода Князєва із можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.
  • Підозрюваного Олега Горецького суд відправив під варту на два місяці з можливістю внесення застави у 80 мільйонів гривень.



Теми: Князєв ВсеволодАнтикорупційний суд
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