Взятка Князеву: апелляция ВАКС оставила без изменений меру пресечения адвокату

Апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защиты об изменении меры пресечения адвокату Олегу Горецкому по делу о получении взятки экс-главой Верховного суда Всеволодом Князевым.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: Сообщается, что защита не соглашалась с арестом и размером залога в 80 млн. грн, поэтому просила изменить меру пресечения на домашний арест или арест с возможностью залога в 2,3 млн грн.

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Горецкий в заседании заявил, что из Украины не выехал, хотя мог это сделать, например, через систему "Шлях". Добавил, что является военнообязанным и никуда не собирается ехать.

Также Горецкий заявил, его основным местом работы является Национальный авиационный университет, и он является доцентом, и что в киевском СИЗО нет укрытия, поэтому есть угроза его жизни.

Адвокат убеждал, что имеет благотворительный фонд, помогает ВСУ и Православной церкви Украины.

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ЦПК подчеркивает, что во время заседания стало известно, что в собственности матери Горецкого есть 11 объектов недвижимости, большинство из которых приобретены с 2019 по 2021 год, и что часть этого имущества можно назвать элитным.

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