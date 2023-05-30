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Путін відреагував на атаку дронів: каже, що спрацьовано штатно

"Українська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 16:58
Путін відреагував на атаку дронів: каже, що спрацьовано штатно
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО KREMLIN.RU

Президент Росії Володимир Путін заявив, що протиповітряна оборона Москви "спрацювала штатно" під час атаки безпілотників 30 травня, однак її будуть посилювати.

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Путіна в ефірі телеканалу "Россия-24"

Пряма мова: "Система ППО Москви спрацювала штатно, задовільно ... Хоча є над чим працювати".

Деталі: За його словами, ППО Москви будуть "ущільнювати". Крім того, Путін цинічно заявив, що Росію провокують на "таку саму відповідь", а також вкотре збрехав, що російські військові завдають тільки "високоточних ударів по об'єктах військової інфраструктури".

Передісторія: 

  • За різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці.  
  • Згідно з оприлюдненим списком місць падіння дронів у Московській області, один із них був нібито збитий неподалік резиденції президента Росії Володимира Путіна.

Теми: ПутінРосіябезпілотникивійна
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