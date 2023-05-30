Путин отреагировал на атаку дронов: говорит, что сработано штатно

Президент России Владимир Путин заявил, что противовоздушная оборона Москвы "сработала штатно" во время атаки беспилотников 30 мая, однако ее будут усиливать.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Путина в эфире телеканала "Россия-24"

Прямая речь: "Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно ... Хотя есть над чем работать".

Детали: По его словам, Россия будет "уплотнять" ПВО Москвы. Кроме того, Путин цинично заявил, что Россию провоцируют на "такой же ответ", а также в очередной раз соврал, что российские военные наносят только "высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры".

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