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Путин отреагировал на атаку дронов: говорит, что сработано штатно

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 16:58
Путин отреагировал на атаку дронов: говорит, что сработано штатно
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО KREMLIN.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что противовоздушная оборона Москвы "сработала штатно" во время атаки беспилотников 30 мая, однако ее будут усиливать.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Путина в эфире телеканала "Россия-24"

Прямая речь: "Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно ... Хотя есть над чем работать".

Детали: По его словам, Россия будет "уплотнять" ПВО Москвы. Кроме того, Путин цинично заявил, что Россию провоцируют на "такой же ответ", а также в очередной раз соврал, что российские военные наносят только "высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры".

Предыстория:

  • По разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву ночью 30 мая, повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.
  • Согласно обнародованному списку мест падения дронов в Московской области, один из них был якобы сбит неподалеку от резиденции президента России Владимира Путина.

Темы: ПутинРосcиябеспилотникивойна
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