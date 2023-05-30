Україна має право захищатися від агресії і за межами своїх кордонів - глава МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має законне право захищатися і може "використовувати силу за межами своїх кордонів".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Відповідаючи на запитання щодо сьогоднішньої атаки безпілотників на Москву і про те, чи має Україна право атакувати російську територію, Клеверлі сказав, що не буде робити припущень про суть атаки.

Однак він додав, що Україна має "законне право захищати себе".

"Вони мають законне право робити це в межах своїх кордонів, але також мають право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії направляти силу на саму Україну", – зазначив британський міністр.

За словами Клеверлі, "легітимні воєнні цілі" за межами кордонів України є частиною її самооборони.

"Ми повинні це визнати", – наголосив він.

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Нагадаємо, зранку 30 травня, за різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці.

Згідно з оприлюдненим списком місць падіння дронів у Московській області, один із них був нібито збитий неподалік резиденції президента Росії Владіміра Путіна.