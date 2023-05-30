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Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 18:12

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет законное право защищаться и может "использовать силу за пределами своих границ".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Отвечая на вопрос о сегодняшней атаке беспилотников на Москву и о том, имеет ли Украина право атаковать российскую территорию, Клеверли сказал, что не будет делать предположений о сути атаки.

Однако он добавил, что Украина имеет "законное право защищать себя".

"Они имеют законное право делать это в пределах своих границ, но также имеют право использовать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России направлять силу на саму Украину", – отметил британский министр.

По словам Клеверли, "легитимные военные цели" за пределами границ Украины являются частью ее самообороны.

"Мы должны это признать", – подчеркнул он.

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Напомним, утром 30 мая, по разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву. В результате атаки были повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.

Согласно обнародованному списку мест падения дронов в Московской области, один из них был якобы сбит неподалеку от резиденции президента России Владимира Путина.

Темы: УкраинавойнаВеликобритания
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