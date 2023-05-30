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Стали відомі подробиці про затримання українки в Росії: уже в безпеці, але забрати похресника не вдалося

Валентина РоманенкоВівторок, 30 травня 2023, 18:35

Українка, відео допиту якої показало російське видання "РИА Новости", зараз перебуває в безпеці за межами Росії.

Джерело: фонд Save Ukraine у коментарі російській службі BBC News

Деталі: Пропагандисти Кремля показали відео допиту жінки, яку вони назвали співробітницею фонду Save Ukraine, повідомивши про "затримання громадянки України".

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У самому фонді Бі-бі-сі розповіли, що це хрещена хлопчика, яка намагалася забрати його і брата з окупованої Росією Херсонської області.

За словами прессекретарки Save Ukraine Ольги Єрохіної, затримання і допит жінки відбулися понад тиждень тому, під час поїздки чергової групи матерів за своїми дітьми.

Наразі жінка перебуває вже за межами Росії і в безпеці. Чому РИА "Новости" опублікували інформацію про це саме сьогодні, фонду невідомо.

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Спочатку РИА "Новости" повідомили про затримання громадянки України, яку вони назвали співробітницею Save Ukraine, а пізніше опублікували відео допиту жінки.

У ньому співрозмовниця представляється Ольгою Гурулею і відповідає, що вона на прохання "волонтерки Анастасії" хотіла оформити опікунство над двома неповнолітніми дітьми в Генічеську Херсонської області. Після оформлення опікунства вона, за її словами, мала вивезти дітей спочатку до Києва, а потім до Німеччини.

Сам фонд розповідав про затримання Ольги ще кілька днів тому на своєму сайті та в соцмережах - співробітники ФСБ забрали в жінки документи і телефон і два дні допитували її, погрожуючи в'язницею.

Після цього жінку відправили до Мінська і там відпустили. Однак забрати 17-річного хрещеника та його брата їй через це не вдалося.

Нагадаємо: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголошував, що жодна організація/спільнота не може гарантувати безпеку українських громадян на території РФ.

Наразі з країною-терористкою Україна не має жодних дипломатичних відносин, а також там неможливо отримати консульські послуги громадянам нашої держави. І тим українцям, які звертаються до недержавних структур, державі буде складно допомогти, говорив омбудсмен.

Теми: Росіядітидепортація права людини
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