Стали известны детали о задержании украинки в РФ: в безопасности, но забрать крестника не удалось

Украинка, видео допроса которой показало российское издание "РИА Новости", сейчас находится в безопасности за пределами России.

Иcточник: фонд Save Ukraine в комментарии российской службе BBC News

Детали: Пропагандисты Кремля показали видео допроса женщины, которую они назвали сотрудницей фонда Save Ukraine, сообщив о "задержании гражданки Украины".

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В самом фонде Би-би-си рассказали, что это крестная мальчика, которая пыталась забрать его и брата из оккупированной Россией Херсонской области.

По словам пресс-секретаря Save Ukraine Ольги Ерохиной, задержание и допрос женщины произошли больше недели назад, во время поездки очередной группы матерей за своими детьми.

Сейчас женщина находится уже за пределами России и в безопасности. Почему "РИА Новости" опубликовали информацию об этом именно сегодня, фонду неизвестно.

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Изначально РИА "Новости" сообщили о задержании гражданки Украины, которую они назвали сотрудницей Save Ukraine, а позже опубликовали видео допроса женщины.

В нем собеседница представляется Ольгой Гурулей и отвечает, что она по просьбе "волонтера Анастасии" хотела оформить опекунство над двумя несовершеннолетними детьми в Геническе Херсонской области. После оформления опекунства она, по ее словам, должна была вывезти детей сначала в Киев, а потом в Германию.

Сам фонд рассказывал о задержании Ольги еще несколько дней назад на своем сайте и в соцсетях - сотрудники ФСБ забрали у женщины документы и телефон и два дня допрашивали ее, угрожая тюрьмой.

После этого женщину отправили в Минск и там отпустили. Однако забрать 17-летнего крестника и его брата ей из-за этого не удалось.

Напомним: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивал, что ни одна организация/сообщество не может гарантировать безопасность украинских граждан на территории РФ.

Сейчас со страной-террористкой Украина не имеет никаких дипломатических отношений, а также там невозможно получить консульские услуги гражданам нашего государства. И тем украинцам, которые обращаются в негосударственные структуры, государству будет сложно помочь, говорил омбудсмен.