Білий дім про атаку дронів у Москві: Не схвалюємо

Сполучені Штати все ще збирають дані про удари безпілотників у Москві, що стались у вівторок уранці, й не схвалюють атаки по російській території.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, у вівторок заявив представник Білого дому.

У заяві йдеться, що США наразі все ще збирають інформацію про те, що сталось у столиці РФ, та нагадується позиція Вашингтона, згідно з якою там не підтримують удари по російській території.

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"(США – ред.) зосереджені на наданні Україні обладнання й навчання, необхідних для повернення її власної суверенної території", – додали в Білому домі, де також нагадали, що протягом травня РФ атакувала столицю України 17 разів.

Нагадаємо, зранку 30 травня, за різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці.

Згідно з оприлюдненим списком місць падіння дронів у Московській області, один із них був нібито збитий неподалік резиденції президента Росії Владіміра Путіна.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, коментуючи удари дронів у Москві, заявив, що Україна має законне право захищатися і може "використовувати силу за межами своїх кордонів".