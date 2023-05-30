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Белый дом об атаке дронов в Москве: Не одобряем

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 18:55

Соединенные Штаты все еще собирают данные об ударах беспилотников в Москве, которые произошли во вторник утром, и не одобряют атаки по российской территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, во вторник заявил представитель Белого дома.

В заявлении говорится, что США пока все еще собирают информацию о том, что произошло в столице РФ, и напоминается позиция Вашингтона, согласно которой там не поддерживают удары по российской территории.

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"(США – ред.) сосредоточены на предоставлении Украине оборудования и обучения, необходимых для возвращения ее собственной суверенной территории", – добавили в Белом доме, где также напомнили, что в течение мая РФ атаковала столицу Украины 17 раз.

Напомним, утром 30 мая, по разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву. В результате атаки были повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.

Согласно обнародованному списку мест падения дронов в Московской области, один из них был якобы сбит неподалеку от резиденции президента России Владимира Путина.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя удары дронов в Москве, заявил, что Украина имеет законное право защищаться и может "использовать силу за пределами своих границ".

Темы: СШАРосcиябеспилотникиобстрел
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