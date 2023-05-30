Зеленський вимагає від місцевої влади забезпечити населення укриттями

Президент Володимир Зеленський звернувся до представників місцевої влади за нагадуванням, що достатня кількість укриттів в їхніх громадах – це їхня відповідальність.

Джерело: Зеленський у відеозверненні до українців

Деталі: Президент висловив співчуття з приводу жертв і постраждалих від останньої атаки "Шахедів" на Київ.

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На тлі цих подій він закликав не ставитися легковажно до повітряної тривоги.

Пряма мова: "І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію.

Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів.

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Це відповідальність конкретних посадовців, і конкретна відповідальність".

Передісторія: