Зеленський вимагає від місцевої влади забезпечити населення укриттями
Вівторок, 30 травня 2023, 22:47
Президент Володимир Зеленський звернувся до представників місцевої влади за нагадуванням, що достатня кількість укриттів в їхніх громадах – це їхня відповідальність.
Джерело: Зеленський у відеозверненні до українців
Деталі: Президент висловив співчуття з приводу жертв і постраждалих від останньої атаки "Шахедів" на Київ.
На тлі цих подій він закликав не ставитися легковажно до повітряної тривоги.
Пряма мова: "І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію.
Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів.
Це відповідальність конкретних посадовців, і конкретна відповідальність".
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Передісторія:
- Уночі 30 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Росіяни атакували країну "Шахедами".
- У Києві у результаті нічної атаки одна людина загинула, ще чотири – госпіталізовані, через падіння уламків пошкоджені будинки та автомобілі у різних районах міста.
- Протиповітряна оборона знищила 29 із 31 запущеного ворогом "Шахеда".