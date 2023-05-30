Зеленский потребовал от местных властей обеспечить население укрытиями
Президент Владимир Зеленский обратился к представителям местной власти с напоминанием, что достаточное количество укрытий в их общинах – это их ответственность.
Источник: Зеленский в видеообращении к украинцам
Детали: Президент выразил соболезнования по поводу жертв и пострадавших от последней атаки "Шахедов" на Киев.
На фоне этих событий он призвал не относиться легкомысленно к воздушной тревоге.
Прямая речь: "И хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местной власти, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию.
Укрытия в городах должны быть доступными. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий.
Это ответственность конкретных должностных лиц, и конкретная ответственность".
Предыстория:
- Ночью 30 мая в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу, работали силы противовоздушной обороны. Россияне атаковали страну "Шахедами".
- В Киеве в результате ночной атаки один человек погиб, еще четыре – госпитализированы, из-за падения обломков повреждены дома и автомобили в разных районах города.
- Противовоздушная оборона уничтожила 29 из 31 запущенного врагом "Шахеда".