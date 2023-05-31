В ООН вважають недоречними порівняння атаки дронів на Москву з постійними обстрілами України

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що некоректно порівнювати атаку дронів на Москву з регулярними ракетними обстрілами України, які здійснює РФ.

Джерело: Дюжаррік, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Речник наголосив, що в ООН засуджують будь-які атаки на цивільні об'єкти. За його словами, позиція Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо нападів на цивільну інфраструктуру залишається незмінною.

"Але жодним чином не можна порівнювати напад дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно", – заявив Дюжаррік.

Що цьому передувало: