В ООН вважають недоречними порівняння атаки дронів на Москву з постійними обстрілами України
Середа, 31 травня 2023, 02:46
Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що некоректно порівнювати атаку дронів на Москву з регулярними ракетними обстрілами України, які здійснює РФ.
Джерело: Дюжаррік, якого цитує "Укрінформ"
Деталі: Речник наголосив, що в ООН засуджують будь-які атаки на цивільні об'єкти. За його словами, позиція Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо нападів на цивільну інфраструктуру залишається незмінною.
"Але жодним чином не можна порівнювати напад дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно", – заявив Дюжаррік.
Що цьому передувало:
- За різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що протиповітряна оборона Москви "спрацювала штатно" під час атаки безпілотників 30 травня, однак її будуть посилювати.
- Російське видання "Верстка" нанесло на карту місця атаки безпілотників у Москві − позначені адреси влучання дронів і точки, де були повідомлення про вибухи.