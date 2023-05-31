В ООН вважають недоречними порівняння атаки дронів на Москву з постійними обстрілами України

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що некоректно порівнювати атаку дронів на Москву з регулярними ракетними обстрілами України, які здійснює РФ.

Джерело: Дюжаррік, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Речник наголосив, що в ООН засуджують будь-які атаки на цивільні об'єкти. За його словами, позиція Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо нападів на цивільну інфраструктуру залишається незмінною.

Реклама:

"Але жодним чином не можна порівнювати напад дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно", – заявив Дюжаррік.

Що цьому передувало:

За різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що протиповітряна оборона Москви "спрацювала штатно" під час атаки безпілотників 30 травня, однак її будуть посилювати.

Російське видання "Верстка" нанесло на карту місця атаки безпілотників у Москві − позначені адреси влучання дронів і точки, де були повідомлення про вибухи.