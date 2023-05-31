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В ООН вважають недоречними порівняння атаки дронів на Москву з постійними обстрілами України

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 02:46
В ООН вважають недоречними порівняння атаки дронів на Москву з постійними обстрілами України
СИМВОЛІКА ООН. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що некоректно порівнювати атаку дронів на Москву з регулярними ракетними обстрілами України, які здійснює РФ.

Джерело: Дюжаррік, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Речник наголосив, що в ООН засуджують будь-які атаки на цивільні об'єкти. За його словами, позиція Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо нападів на цивільну інфраструктуру залишається незмінною.

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"Але жодним чином не можна порівнювати напад дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно", – заявив Дюжаррік.

Що цьому передувало:

  • За різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці. 
  • Президент Росії Володимир Путін заявив, що протиповітряна оборона Москви "спрацювала штатно" під час атаки безпілотників 30 травня, однак її будуть посилювати.
  • Російське видання "Верстка" нанесло на карту місця атаки безпілотників у Москві − позначені адреси влучання дронів і точки, де були повідомлення про вибухи.

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Теми: ООНРосіяобстрілУкраїна
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