В ООН считают неуместными сравнения атаки дронов на Москву с постоянными обстрелами Украины

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что некорректно сравнивать атаку дронов на Москву с регулярными ракетными обстрелами Украины, которые осуществляет РФ.

Источник: Дюжаррик, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Речник подчеркнул, что в ООН осуждают любые атаки на гражданские объекты. По его словам, позиция Генсека ООН Антониу Гутерреша относительно нападений на гражданскую инфраструктуру остается неизменной.

"Но никоим образом нельзя сравнивать нападение дронов на Москву с теми обстрелами Украины, которые происходят постоянно", – заявил Дюжаррик.

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