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В ООН считают неуместными сравнения атаки дронов на Москву с постоянными обстрелами Украины

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 02:46
В ООН считают неуместными сравнения атаки дронов на Москву с постоянными обстрелами Украины
СИМВОЛИКА ООН. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что некорректно сравнивать атаку дронов на Москву с регулярными ракетными обстрелами Украины, которые осуществляет РФ.

Источник: Дюжаррик, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Речник подчеркнул, что в ООН осуждают любые атаки на гражданские объекты. По его словам, позиция Генсека ООН Антониу Гутерреша относительно нападений на гражданскую инфраструктуру остается неизменной.

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"Но никоим образом нельзя сравнивать нападение дронов на Москву с теми обстрелами Украины, которые происходят постоянно", – заявил Дюжаррик.

Что этому предшествовало:

  • По разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву ночью 30 мая, повреждены как минимум два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что противовоздушная оборона Москвы "сработала штатно" во время атаки беспилотников 30 мая, однако ее будут усиливать.
  • Российское издание "Верстка" нанесло на карту места атаки беспилотников в Москве − отмечены адреса попаданий дронов и точки, где были сообщения о взрывах.

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Темы: ООНРосcияобстрелУкраина
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