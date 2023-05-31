Путін применшив значення атаки дронів на Москву: ISW пояснив чому

Президент Росії Володимир Путін спробував применшити значення атаки безпілотників на Москву, щоб не визнавати свої обмежені можливості "відплатити" Україні, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Коментуючи атаку БПЛА на столицю РФ, Путін заявив, що російські війська завдали удару по штабу української військової розвідки "два-три дні тому", та сказав, що ЗС РФ продовжують відповідати на "війну України проти Донбасу", завдаючи удари по українській військовій інфраструктурі.

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Президент РФ натякнув, що удари безпілотників по Москві були відповіддю Києва на російські удари. При цьому російське Міноборони повідомило 30 травня, що війська РФ здійснили "ряд ударів із застосуванням далекобійного високоточного озброєння повітряного базування по головних центрах ухвалення рішень" в Україні.

Дослівно ISW: "Міноборони Росії не заявляло, що завдавало ударів по штабу української військової розвідки, немає жодних підтверджень заяви Путіна.

Російський президент також заявив, що Україна намагається спровокувати відповідь і змусити Росію "віддзеркалити" свої дії.

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Наголос Путіна на минулих і поточних ракетних ударах, ймовірно, є спробою дати зрозуміти, що РФ вже активно відповідає і їй не потрібно відповідати на подальші українські провокації".

Більше деталей: В ISW також звернули увагу на слова Путіна про те, що, хоча московські системи протиповітряної оборони "працюють нормально", Росії все ще потрібно "працювати" над удосконаленням цих систем.

В інституті вважають, що відповідною заявою Путін спробував випередити закиди з боку російських ультранаціоналістів, які раніше вже критикували неефективність ППО в Москві та у регіонах на кордоні з Україною.

Що цьому передувало: