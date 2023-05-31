Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін применшив значення атаки дронів на Москву: ISW пояснив чому

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 05:55
Путін применшив значення атаки дронів на Москву: ISW пояснив чому
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО KREMLIN.RU

Президент Росії Володимир Путін спробував применшити значення атаки безпілотників на Москву, щоб не визнавати свої обмежені можливості "відплатити" Україні, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Коментуючи атаку БПЛА на столицю РФ, Путін заявив, що російські війська завдали удару по штабу української військової розвідки "два-три дні тому", та сказав, що ЗС РФ продовжують відповідати на "війну України проти Донбасу", завдаючи удари по українській військовій інфраструктурі.

Реклама:

Президент РФ натякнув, що удари безпілотників по Москві були відповіддю Києва на російські удари. При цьому російське Міноборони повідомило 30 травня, що війська РФ здійснили "ряд ударів із застосуванням далекобійного високоточного озброєння повітряного базування по головних центрах ухвалення рішень" в Україні.

Дослівно ISW: "Міноборони Росії не заявляло, що завдавало ударів по штабу української військової розвідки, немає жодних підтверджень заяви Путіна.

Російський президент також заявив, що Україна намагається спровокувати відповідь і змусити Росію "віддзеркалити" свої дії.

ВІДЕО ДНЯ

Наголос Путіна на минулих і поточних ракетних ударах, ймовірно, є спробою дати зрозуміти, що РФ вже активно відповідає і їй не потрібно відповідати на подальші українські провокації".

Більше деталей: В ISW також звернули увагу на слова Путіна про те, що, хоча московські системи протиповітряної оборони "працюють нормально", Росії все ще потрібно "працювати" над удосконаленням цих систем.

В інституті вважають, що відповідною заявою Путін спробував випередити закиди з боку російських ультранаціоналістів, які раніше вже критикували неефективність ППО в Москві та у регіонах на кордоні з Україною.

Що цьому передувало:

  • За різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці. 
  • Президент Росії Володимир Путін заявив, що протиповітряна оборона Москви "спрацювала штатно" під час атаки безпілотників 30 травня, однак її будуть посилювати.
  • Російське видання "Верстка" нанесло на карту місця атаки безпілотників у Москві − позначені адреси влучання дронів і точки, де були повідомлення про вибухи.

Теми: ПутінРосіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
В ООН вважають недоречними порівняння атаки дронів на Москву з постійними обстрілами України
Бєлгородщина знову під обстрілами: губернатор стверджує, що є руйнування
Сенатор Грем: Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі
У Росії повідомили про атаку безпілотників на два НПЗ у Краснодарському краї
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: