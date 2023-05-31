Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин преуменьшил значение атаки дронов на Москву: ISW объяснил почему

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 05:55
Путин преуменьшил значение атаки дронов на Москву: ISW объяснил почему
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО KREMLIN.RU

Президент России Владимир Путин попытался преуменьшить значение атаки беспилотников на Москву, чтобы не признавать свои ограниченные возможности "отплатить" Украине, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Комментируя атаку БПЛА на столицу РФ, Путин заявил, что российские войска нанесли удар по штабу украинской военной разведки "два-три дня назад", и сказал, что ВС РФ продолжают отвечать на "войну Украины против Донбасса", нанося удары по украинской военной инфраструктуре.

Президент РФ намекнул, что удары беспилотников по Москве были ответом Киева на российские удары. При этом российское Минобороны сообщило 30 мая, что войска РФ осуществили "ряд ударов с применением дальнобойного высокоточного вооружения воздушного базирования по главным центрам принятия решений" в Украине.

Дословно ISW: "Минобороны России не заявляло, что наносило удары по штабу украинской военной разведки, нет никаких подтверждений заявления Путина.

Российский президент также заявил, что Украина пытается спровоцировать ответ и заставить Россию "отзеркалить" свои действия.

Акцент Путина на прошлых и текущих ракетных ударах, вероятно, является попыткой дать понять, что РФ уже активно отвечает и ей не нужно отвечать на дальнейшие украинские провокации".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: В ISW также обратили внимание на слова Путина о том, что, хотя московские системы противовоздушной обороны "работают нормально", России все еще нужно "работать" над усовершенствованием этих систем.

В институте считают, что соответствующим заявлением Путин попытался опередить упреки со стороны российских ультранационалистов, которые ранее уже критиковали неэффективность ПВО в Москве и в регионах на границе с Украиной.

Что этому предшествовало:

  • По разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву ночью 30 мая, повреждены как минимум два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что противовоздушная оборона Москвы "сработала штатно" во время атаки беспилотников 30 мая, однако ее будут усиливать.
  • Российское издание "Верстка" нанесло на карту места атаки беспилотников в Москве − отмечены адреса попаданий дронов и точки, где были сообщения о взрывах.

Темы: ПутинРосcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей врага – КГВА

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
В ООН считают неуместными сравнения атаки дронов на Москву с постоянными обстрелами Украины
Белгородщина снова под обстрелами: губернатор утверждает, что есть разрушения
Сенатор Грэм: Ожидаем реальных успехов Украины в контрнаступлении
В России сообщили об атаке беспилотников на два НПЗ в Краснодарском крае
Последние новости
04:54
Над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей врага – КГВА
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
Все новости...
Реклама: