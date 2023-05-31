Путин преуменьшил значение атаки дронов на Москву: ISW объяснил почему

Президент России Владимир Путин попытался преуменьшить значение атаки беспилотников на Москву, чтобы не признавать свои ограниченные возможности "отплатить" Украине, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Комментируя атаку БПЛА на столицу РФ, Путин заявил, что российские войска нанесли удар по штабу украинской военной разведки "два-три дня назад", и сказал, что ВС РФ продолжают отвечать на "войну Украины против Донбасса", нанося удары по украинской военной инфраструктуре.

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Президент РФ намекнул, что удары беспилотников по Москве были ответом Киева на российские удары. При этом российское Минобороны сообщило 30 мая, что войска РФ осуществили "ряд ударов с применением дальнобойного высокоточного вооружения воздушного базирования по главным центрам принятия решений" в Украине.

Дословно ISW: "Минобороны России не заявляло, что наносило удары по штабу украинской военной разведки, нет никаких подтверждений заявления Путина.

Российский президент также заявил, что Украина пытается спровоцировать ответ и заставить Россию "отзеркалить" свои действия.

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Акцент Путина на прошлых и текущих ракетных ударах, вероятно, является попыткой дать понять, что РФ уже активно отвечает и ей не нужно отвечать на дальнейшие украинские провокации".

Больше деталей: В ISW также обратили внимание на слова Путина о том, что, хотя московские системы противовоздушной обороны "работают нормально", России все еще нужно "работать" над усовершенствованием этих систем.

В институте считают, что соответствующим заявлением Путин попытался опередить упреки со стороны российских ультранационалистов, которые ранее уже критиковали неэффективность ПВО в Москве и в регионах на границе с Украиной.

Что этому предшествовало: