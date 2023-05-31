Росіяни придумали ще один спосіб примусової паспортизації на окупованих територіях
Середа, 31 травня 2023, 07:25
Російські загарбники погрожують залишити без зарплат працівників бюджетної установи окупованої Станиці Луганської у Луганській області, якщо вони не отримають громадянство РФ.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб.
У Станиці Луганській працівників однієї із бюджетних установ попередили, що у червні заробітну плату зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку".
Передісторія:
- На окупованих територіях Херсонської області загарбники погрожують депортацією і конфіскацією майна громадянам, які відмовляються від російського громадянства.
- У Запорізькій області окупанти погрожують відключити від електропостачання домівки жителів, які не мають російських паспортів.