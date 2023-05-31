Росіяни придумали ще один спосіб примусової паспортизації на окупованих територіях

Російські загарбники погрожують залишити без зарплат працівників бюджетної установи окупованої Станиці Луганської у Луганській області, якщо вони не отримають громадянство РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб.

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У Станиці Луганській працівників однієї із бюджетних установ попередили, що у червні заробітну плату зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку".

Передісторія:

На окупованих територіях Херсонської області загарбники погрожують депортацією і конфіскацією майна громадянам, які відмовляються від російського громадянства.

У Запорізькій області окупанти погрожують відключити від електропостачання домівки жителів, які не мають російських паспортів.