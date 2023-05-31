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Росіяни придумали ще один спосіб примусової паспортизації на окупованих територіях

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 07:25
Росіяни придумали ще один спосіб примусової паспортизації на окупованих територіях
ПАСПОРТ РФ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY

Російські загарбники погрожують залишити без зарплат працівників бюджетної установи окупованої Станиці Луганської у Луганській області, якщо вони не отримають громадянство РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб.

У Станиці Луганській працівників однієї із бюджетних установ попередили, що у червні заробітну плату зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку".

Передісторія:

Теми: окупаціяпаспортРосія
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