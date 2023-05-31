Россияне придумали еще один способ принудительной паспортизации на оккупированных территориях
Среда, 31 мая 2023, 07:25
Российские захватчики угрожают оставить без зарплат работников бюджетного учреждения оккупированной Станицы Луганской в Луганской области, если они не получат гражданство РФ.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "Захватчики продолжают насаждать российское гражданство населению различными способами.
В Станице Луганской работников одного из бюджетных учреждений предупредили, что в июне заработную плату смогут получить только те, кто переоформился в российском банке".
Предыстория:
- На оккупированных территориях Херсонской области захватчики угрожают депортацией и конфискацией имущества гражданам, которые отказываются от российского гражданства.
- В Запорожской области оккупанты угрожают отключить от электроснабжения дома жителей, которые не имеют российских паспортов.