Россияне придумали еще один способ принудительной паспортизации на оккупированных территориях

Российские захватчики угрожают оставить без зарплат работников бюджетного учреждения оккупированной Станицы Луганской в Луганской области, если они не получат гражданство РФ.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Захватчики продолжают насаждать российское гражданство населению различными способами.

В Станице Луганской работников одного из бюджетных учреждений предупредили, что в июне заработную плату смогут получить только те, кто переоформился в российском банке".

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