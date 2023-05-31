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Россияне придумали еще один способ принудительной паспортизации на оккупированных территориях

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 07:25
Россияне придумали еще один способ принудительной паспортизации на оккупированных территориях
ПАСПОРТ РФ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Российские захватчики угрожают оставить без зарплат работников бюджетного учреждения оккупированной Станицы Луганской в Луганской области, если они не получат гражданство РФ.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Захватчики продолжают насаждать российское гражданство населению различными способами.

В Станице Луганской работников одного из бюджетных учреждений предупредили, что в июне заработную плату смогут получить только те, кто переоформился в российском банке".

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Темы: оккупацияпаспорт Росcия
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