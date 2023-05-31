Зеленский в новом Центре защиты прав ребенка ознакомился с планом возвращения детей

Накануне Международного дня защиты детей президент Владимир Зеленский открыл Центр защиты прав ребенка и ознакомился с планом возвращения детей Bring Kids Back UA.

Источник: Владимир Зеленский в Facebook и Telegram, сайт президента

Детали: Центр защиты прав ребенка должен противодействовать преступлениям России против украинских детей.

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Во время его открытия президент ознакомился с планом действий Bring Kids Back UA. Для возвращения в Украину вывезенных Россией детей свои усилия объединяют власти, зарубежные правительства и международные организации.

По данным властей, уже 371 ребенок находится дома, в Украине.

Прямая речь Зеленского: "Начало точно положительное.... Главный смысл – в названии программы: Bring Kids Back UA. Я нам откровенно желаю вернуть всех детей домой, в Украину... Хочется вернуть детей в Украину, и как можно быстрее, пока они дети".

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Детали: Во время презентации плана действий Bring Kids Back UA советница – уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук подробно проинформировала Зеленского о блоках, из которых состоит план:

возвращение депортированных Россией украинских детей;

развитие семейных форм воспитания;

реинтеграция детей, возвращенных из РФ, организация их социализации и образовательные инициативы;

спасение и защита детей Украины;

фиксация преступлений и привлечение РФ к ответственности;

межпарламентское взаимодействие;

коммуникация и публичные мероприятия и развитие инфраструктуры семейного воспитания.

За каждым из блоков закреплены ответственные государственные органы.

Глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова отметила, что уже разработан алгоритм сопровождения ребенка, который возвращается в Украину, а также происходит унификация предоставления всех необходимых услуг.

В самом центре Зеленский осмотрел детский уголок для досуга, а также помещение, где специалисты Центра работают по модели "Барнахус" (Barnahus). Это межведомственный центр для детей, которые стали жертвами преступлений или были их свидетелями, где специалисты могут получить информацию от детей и их семей, провести медицинское обследование, в частности с криминалистической целью, и оказать необходимую терапевтическую помощь.

Также президент пообщался с семьей защитников Мариуполя, которые находились в российском плену и были освобождены в рамках обмена пленными.

Отец Игорь Дмитриковский, который проходил службу на должностях матроса медицинской службы и водителя военного госпиталя в Мариуполе, был освобожден 26 апреля 2023 года после годового пребывания во вражеском плену. Мать Екатерина Скопина, лейтенант медицинской воинской части, была освобождена из девятимесячного плена 6 декабря 2022 года. Дочь Игоря Дмитриковского и Екатерины Скопиной Анну-Марию Дмитриковскую оккупанты принудительно вывезли в Россию. Девочку вернули в Украину 10 мая 2023 года.

Напомним: 1 июня отмечается Международный день защиты детей.

Россия депортировала тысячи детей с оккупированных территорий Украины.

30 мая российские СМИ обнародовали видео допроса сотрудницы фонда "Save Ukraine", которая хотела забрать своего крестника и его брата с оккупированной территории Херсонской области. В фонде "Save Ukraine" сообщили, что группы украинских женщин ездят в Россию за своими детьми.

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