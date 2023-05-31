У Києві спіймали 7 жінок і 2 чоловіків, які показували відео з ППО в соцмережах

У Києві поліцейські викрили ще дев’ятьох громадян, які знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки РФ на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах.

Джерело: Поліція Києва

Деталі: Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію.

Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років.

Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

Усіх 9-х було доставлено до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та вони надали пояснення.

Потім їх передали співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

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Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО та закликає зберігати "інформаційну тишу".

Цьому передувало: Раніше правоохоронці встановили особи 6-х киян, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії на столицю у ніч на 16 травня, і 2-х молодиків, які знімали роботу ППО в Києві 29 травня.

СБУ підготувала підозру кільком блогерам, які оприлюднили відео роботи української ППО.