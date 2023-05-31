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У Києві спіймали 7 жінок і 2 чоловіків, які показували відео з ППО в соцмережах

Олена РощінаСереда, 31 травня 2023, 12:12

У Києві поліцейські викрили ще дев’ятьох громадян, які знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки РФ на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах. 

Джерело: Поліція Києва

Деталі: Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію.

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Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. 

 

Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

Усіх 9-х було доставлено до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та вони надали пояснення. 

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Потім їх передали співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО та закликає зберігати "інформаційну тишу".

Цьому передувало: Раніше правоохоронці встановили особи 6-х киян, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії на столицю у ніч на 16 травня, і 2-х молодиків, які знімали роботу ППО в Києві 29 травня.

СБУ підготувала підозру кільком блогерам, які оприлюднили відео роботи української ППО.

Теми: КиївППОсоцмережіполіція
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