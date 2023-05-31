Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве поймали 7 женщин и 2 мужчин, которые показывали видео с ПВО в соцсетях

Елена РощинаСреда, 31 мая 2023, 12:12

В Киеве полицейские разоблачили еще девять граждан, которые снимали работу противовоздушной обороны во время очередной атаки РФ на Киев, а затем выложили видео в социальных сетях. 

Источник: Полиция Киева

Детали: Во время обстрела столицы в социальных сетях распространялись видео работы противовоздушной обороны. Сотрудники управления уголовного розыска столичного главка полиции совместно с работниками уголовного анализа установили девять граждан, которые снимали и незаконно распространяли информацию.

Реклама:

Нарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. 

 

Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ППО.

Все 9-ро были доставлены в отделы полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники и они предоставили объяснения. 

ВИДЕО ДНЯ

Затем их передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств.

Полиция Киева в очередной раз напоминает о запрете фото- и видеофиксации работы ПВО и призывает сохранять "информационную тишину".

Этому предшествовало: Ранее правоохранители установили личности 6-х киевлян, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России на столицу в ночь на 16 мая, и 2-х молодчиков, которые снимали работу ПВО в Киеве 29 мая.

СБУ подготовила подозрение нескольким блогерам, которые обнародовали видео работы украинской ПВО.

Темы: КиевПВОсоцсетиполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Киев
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
Последние новости
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
Все новости...
Реклама: