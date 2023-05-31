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В Киеве поймали 7 женщин и 2 мужчин, которые показывали видео с ПВО в соцсетях

Елена РощинаСреда, 31 мая 2023, 12:12

В Киеве полицейские разоблачили еще девять граждан, которые снимали работу противовоздушной обороны во время очередной атаки РФ на Киев, а затем выложили видео в социальных сетях. 

Источник: Полиция Киева

Детали: Во время обстрела столицы в социальных сетях распространялись видео работы противовоздушной обороны. Сотрудники управления уголовного розыска столичного главка полиции совместно с работниками уголовного анализа установили девять граждан, которые снимали и незаконно распространяли информацию.

Нарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. 

 

Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ППО.

Все 9-ро были доставлены в отделы полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники и они предоставили объяснения. 

Затем их передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств.

ВИДЕО ДНЯ

Полиция Киева в очередной раз напоминает о запрете фото- и видеофиксации работы ПВО и призывает сохранять "информационную тишину".

Этому предшествовало: Ранее правоохранители установили личности 6-х киевлян, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России на столицу в ночь на 16 мая, и 2-х молодчиков, которые снимали работу ПВО в Киеве 29 мая.

СБУ подготовила подозрение нескольким блогерам, которые обнародовали видео работы украинской ПВО.

Темы: КиевПВОсоцсетиполиция
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