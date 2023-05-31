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Зеленський призначив нового очільника Одеської області

Валентина РоманенкоСереда, 31 травня 2023, 15:45
Зеленський призначив нового очільника Одеської області
Олег Кіпер. фото з його Facebook

Президент Володимир Зеленський призначив ексочільника Київської міської прокуратури Олега Кіпера на посаду голови Одеської ОВА.

Джерело: указ глави держави від 30 травня, оприлюднений у середу

Дослівно: "Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації".

Що передувало: Кандидатуру Кіпера погодили на засіданні Кабінету міністрів напередодні.

Довідка прокуратури: Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році.

Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника відділу Генпрокуратури.

9 червня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора м. Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Від УП: Олега Кіпера було люстровано, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, вважаючи, що люстрація його була безпідставною, а причетність до узурпації влади Віктором Януковичем – не встановлена.

ЗМІ повідомляли про спільний бізнес дружин Олега Кіпера та Сергія Кізя, колишнього заступника генпрокурора Юрія Луценка. Журналісти "Схем: корупції в деталях" повідомляли, що Кізь їздить на машині Кіпера (BMW X5 2010 року).

До призначення на посаду голови Київської міської прокуратури Кіпер був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.

Теми: Одеська областьЗеленський
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