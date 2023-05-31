Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский назначил нового руководителя Одесской области

Валентина РоманенкоСреда, 31 мая 2023, 15:45
Зеленский назначил нового руководителя Одесской области
Олег Кипер. фото из его Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил экс-главу Киевской городской прокуратуры Олега Кипера на должность главы Одесской ОГА.

Источник: указ главы государства от 30 мая, обнародованный в среду

Дословно: "Назначить Кипера Олега Александровича председателем Одесской областной государственной администрации".

Реклама:

Что предшествовало: Кандидатуру Кипера согласовали на заседании Кабинета министров накануне.

Справка прокуратуры: Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году.

Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления – начальника отдела Генпрокуратуры.

ВИДЕО ДНЯ

9 июня 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева.

От УП: Олег Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация его была безосновательной, а причастность к узурпации власти Виктором Януковичем – не установлена.

СМИ сообщали о совместном бизнесе жен Олега Кипера и Сергея Кизя, бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко. Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что Кизь ездит на машине Кипера (BMW X5 2010 года).

До назначения на должность главы Киевской городской прокуратуры Кипер был внештатным советником главы ОПУ Андрея Ермака.

Темы: Одесская областьЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Одесская область
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область
В Одесской области прогремели взрывы: работала ПВО
Последние новости
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
Все новости...
Реклама: