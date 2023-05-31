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Зеленский назначил нового руководителя Одесской области

Валентина РоманенкоСреда, 31 мая 2023, 15:45
Зеленский назначил нового руководителя Одесской области
Олег Кипер. фото из его Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил экс-главу Киевской городской прокуратуры Олега Кипера на должность главы Одесской ОГА.

Источник: указ главы государства от 30 мая, обнародованный в среду

Дословно: "Назначить Кипера Олега Александровича председателем Одесской областной государственной администрации".

Что предшествовало: Кандидатуру Кипера согласовали на заседании Кабинета министров накануне.

Справка прокуратуры: Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году.

Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления – начальника отдела Генпрокуратуры.

9 июня 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева.

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От УП: Олег Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация его была безосновательной, а причастность к узурпации власти Виктором Януковичем – не установлена.

СМИ сообщали о совместном бизнесе жен Олега Кипера и Сергея Кизя, бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко. Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что Кизь ездит на машине Кипера (BMW X5 2010 года).

До назначения на должность главы Киевской городской прокуратуры Кипер был внештатным советником главы ОПУ Андрея Ермака.

Темы: Одесская областьЗеленский
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