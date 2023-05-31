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Після ордера на арешт Путін сидить в РФ: на інавгурацію Ердогана теж не їде

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 19:20
Після ордера на арешт Путін сидить в РФ: на інавгурацію Ердогана теж не їде
Володимир путін, Getty Images

Президент РФ Володимир Путін після видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом не покидав Росію, а на інавгурацію Реджепа Таїпа Ердогана замість нього поїде спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на помічника президента Юрія Ушакова

Деталі: Чинний президент Туреччини Ердоган виграв вибори і залишиться на чолі країни на ще один президентський термін.

За традицією на його інавгурацію запрошені лідери різних країн, однак, за словами Ушакова, замість Путіна на церемонію поїде і буде там представляти Росію спікер Володін.

Що передувало:

  • 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна як відповідального за викрадення українських дітей.
  • Тепер 123 країни, які є членами МКС, юридично зобов'язані затримати і передати Путіна до суду.

Теми: ПутінарештЕрдоган
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