После ордера на арест Путин сидит в РФ: на инаугурацию Эрдогана тоже не едет

Президент РФ Владимир Путин после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом не покидал Россию, а на инаугурацию Реджепа Тайипа Эрдогана вместо него поедет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова

Детали: Действующий президент Турции Эрдоган выиграл выборы и останется во главе страны на еще один президентский срок.

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По традиции на его инаугурацию приглашены лидеры разных стран, однако, по словам Ушакова, вместо Путина на церемонию поедет и будет там представлять Россию спикер Володин.

Что предшествовало:

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина как ответственного за похищение украинских детей.

Теперь 123 страны, которые являются членами МУС, юридически обязаны задержать и передать Путина в суд.