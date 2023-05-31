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После ордера на арест Путин сидит в РФ: на инаугурацию Эрдогана тоже не едет

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 19:20
После ордера на арест Путин сидит в РФ: на инаугурацию Эрдогана тоже не едет
Владимир путин, Getty Images

Президент РФ Владимир Путин после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом не покидал Россию, а на инаугурацию Реджепа Тайипа Эрдогана вместо него поедет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова

Детали: Действующий президент Турции Эрдоган выиграл выборы и останется во главе страны на еще один президентский срок.

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По традиции на его инаугурацию приглашены лидеры разных стран, однако, по словам Ушакова, вместо Путина на церемонию поедет и будет там представлять Россию спикер Володин.

Что предшествовало:

  • 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина как ответственного за похищение украинских детей.
  • Теперь 123 страны, которые являются членами МУС, юридически обязаны задержать и передать Путина в суд.

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Темы: ПутинарестЭрдоган
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