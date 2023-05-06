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Путін став на бік Шойгу в конфлікті з Пригожиним – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 6 травня 2023, 16:26
Путін став на бік Шойгу в конфлікті з Пригожиним – ЗМІ
ПРИГОЖИН ПРИСЛУГОВУЄ ПУТІНУ ЗА ОБІДОМ, ФОТО: PICTURE-ALLIANCE

Міноборони РФ планувало дискредитувати главу ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, повідомляє Washington Post з посиланням на злиті секретні документи США.

Джерело: WP

Деталі: Після різких нападок Пригожина на керівництво міністерства, у відомстві почали планувати інформаційну війну проти нього.

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Міноборони РФ не хотіло боротися самим з Пригожиним, а планували "знайти союзників з рівним статусом для боротьби з ним".

За даними ЗМІ, Пригожин благав Путіна продовжити набирати найманців у в'язницях (після того, як міноборони заборонило йому це робити - ред.), навчати нещодавно мобілізованих і сприяти вербуванню іноземних бойовиків, особливо афганців.

У злитих документах йдеться, що Путін велів Пригожину самому вирішувати ці питання з міноборони, фактично ставши на бік своїх генералів.

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Washington Post робить висновки, що Пригожину дозволяли сварити чиновників, оскільки це відповідало путінській стратегії поділу політичної території та поля битви в Україні на окремі групи, що змагаються, щоб жодна з них не стала занадто могутньою.

У секретних документах немає відповіді на запитання, отримували ПВК "Вагнер" боєприпаси чи ні, про що останні місяці скаржиться Пригожин.

У документі зазначалося, що інформація отримана шляхом перехоплення або прослуховування повідомлень.

Нагадаємо:

  • 5 травня Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.
  • Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб  через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
  • У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
  • Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута.
  • Пригожин повідомив, нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.

Теми: ПригожинПутінРосіявійна
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