Путін став на бік Шойгу в конфлікті з Пригожиним – ЗМІ
Міноборони РФ планувало дискредитувати главу ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, повідомляє Washington Post з посиланням на злиті секретні документи США.
Джерело: WP
Деталі: Після різких нападок Пригожина на керівництво міністерства, у відомстві почали планувати інформаційну війну проти нього.
Міноборони РФ не хотіло боротися самим з Пригожиним, а планували "знайти союзників з рівним статусом для боротьби з ним".
За даними ЗМІ, Пригожин благав Путіна продовжити набирати найманців у в'язницях (після того, як міноборони заборонило йому це робити - ред.), навчати нещодавно мобілізованих і сприяти вербуванню іноземних бойовиків, особливо афганців.
У злитих документах йдеться, що Путін велів Пригожину самому вирішувати ці питання з міноборони, фактично ставши на бік своїх генералів.
Washington Post робить висновки, що Пригожину дозволяли сварити чиновників, оскільки це відповідало путінській стратегії поділу політичної території та поля битви в Україні на окремі групи, що змагаються, щоб жодна з них не стала занадто могутньою.
У секретних документах немає відповіді на запитання, отримували ПВК "Вагнер" боєприпаси чи ні, про що останні місяці скаржиться Пригожин.
У документі зазначалося, що інформація отримана шляхом перехоплення або прослуховування повідомлень.
Нагадаємо:
- 5 травня Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.
- Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
- У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
- Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута.
- Пригожин повідомив, нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.