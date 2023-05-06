Путін став на бік Шойгу в конфлікті з Пригожиним – ЗМІ

Міноборони РФ планувало дискредитувати главу ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, повідомляє Washington Post з посиланням на злиті секретні документи США.

Джерело: WP

Деталі: Після різких нападок Пригожина на керівництво міністерства, у відомстві почали планувати інформаційну війну проти нього.

Міноборони РФ не хотіло боротися самим з Пригожиним, а планували "знайти союзників з рівним статусом для боротьби з ним".

За даними ЗМІ, Пригожин благав Путіна продовжити набирати найманців у в'язницях (після того, як міноборони заборонило йому це робити - ред.), навчати нещодавно мобілізованих і сприяти вербуванню іноземних бойовиків, особливо афганців.

У злитих документах йдеться, що Путін велів Пригожину самому вирішувати ці питання з міноборони, фактично ставши на бік своїх генералів.

Washington Post робить висновки, що Пригожину дозволяли сварити чиновників, оскільки це відповідало путінській стратегії поділу політичної території та поля битви в Україні на окремі групи, що змагаються, щоб жодна з них не стала занадто могутньою.

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У секретних документах немає відповіді на запитання, отримували ПВК "Вагнер" боєприпаси чи ні, про що останні місяці скаржиться Пригожин.

У документі зазначалося, що інформація отримана шляхом перехоплення або прослуховування повідомлень.

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