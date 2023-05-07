Пригожин уже говорить, що окупанти не дуже-то й хотіли взяти Бахмут

Ватажок бойовиків ПВК "Вагнера" Євген Пригожин перед анонсованим виходом із Бахмута після багатьох місяців спроб його захопити заявив, що це місто не має стратегічного значення для РФ, а його взяття нібито не було головною метою так званої операції окупантів "Бахмутська м'ясорубка".

Джерело: коментар Пригожина, поширений його прес-службою

Дослівно: "Слід зазначити, що операція "Бахмутська м'ясорубка" була розрахована головним чином не для взяття населеного пункту Бахмут, а для перемелювання підрозділів ЗСУ та організації перепочинку російської армії для відновлення боєздатності. Своє завдання "Бахмутська м'ясорубка" повністю виконала".

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Деталі: Пригожин заявив, що в напрямку Слов'янська і Краматорська оперативний простір уже відкрито, і "залишок у 2,42 кв. км значення для оперативного простору не має".

"Стратегічного значення для подальшого просування на захід населений пункт Бахмут не має. Стратегічне значення для просування російської армії має взяття населених пунктів Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка - "Донбаське кільце", на захід від якого відкриваються рівнинні території, на яких ЗСУ важко утримувати оборону в разі ведення наступу переважаючими силами російської армії", - заявив він.

За словами Пригожина, 8 жовтня 2022 року спільно з генералом армії окупантів Сергієм Суровікіним було ухвалене рішення про початок операції "Бахмутська м'ясорубка" - "штурм населеного пункту Бахмут з метою спровокувати Володимира Зеленського вкидати якомога більше сил для утримання Бамхута".

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"Метою операції "Бахмутська м'ясорубка" було дати можливість підрозділам російської армії зайняти вигідні рубежі оборони, провести мобілізацію, дооснащення, навчання особового складу і підвищити свій бойовий потенціал", - виправдовується він.

За словами ватажка бойовиків, терміном "операції" спільно із Суровікіним нібито було прийнято період 6 місяців, умовно до 8 квітня 2023 року.

Пригожин також заявив, що після виходу з Бахмута ПВК "Вагнер" "вийде в тренувальні табори для відновлення боєздатності, допідготовки підрозділів, і буде перебувати там до моменту зникнення загрози для Росії і російських громадян в рамках даної військової операції".

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