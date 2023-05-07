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Пригожин і Кадиров хочуть звинуватити Міноборони РФ у невдачах в Бахмуті – ISW

"Українська правда"Неділя, 7 травня 2023, 04:53
Пригожин і Кадиров хочуть звинуватити Міноборони РФ у невдачах в Бахмуті – ISW
Пригожин і Кадиров. ФОТО З ТЕЛЕГРАМУ КАДИРОВА

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, мають на меті представити Міноборони РФ і регулярні російські війська як неефективні та створити умови для того, щоб звинуватити Міноборони у російських невдачах в районі Бахмута, вважають експерти Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "У рішенні Пригожина передати відповідальність за Бахмут силам свого колеги-силовика навмисно не згадуються російські повітряно-десантні війська, які вже діють на північному і південному флангах "Вагнера" навколо Бахмута.

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Це рішення відображає недовіру Пригожина до російського військового командування, позиціонує його як незалежного від російського військового істеблішменту і дозволяє йому зберегти обличчя, якщо сили "Вагнера" не зможуть захопити Бахмут, та уникнути повторення ситуації із захопленням Соледара, коли Міноборони Росії взяло на себе відповідальність за те, що, за словами Пригожина, було успіхом "Вагнера".

Кадиров, у свою чергу, міг би отримати вигоду з позитивного репутаційного ефекту від участі в такій гучній операції, спираючись на особисту популярність Пригожина.

Перехід від "Вагнера" до "Ахмата" може також створити умови для звинувачення МО РФ у майбутніх невдачах. Якщо "Ахмат" зіткнеться з тими ж труднощами, що й "Вагнер", і не зможе повністю захопити Бахмут, Пригожин і Кадиров зможуть звинуватити МО РФ у тому, що воно не змогло належним чином підтримати їхні зусилля".

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Деталі: З іншого боку, відзначається у звіті ISW, якщо російське МО не дозволить силам "Ахмата" змінити "вагнерівців", оскільки незрозуміло, чи зможуть Пригожин і Кадиров здійснити цей маневр без підтримки Міноборони, обидва силовики та їхні союзники, ймовірно, висунуть припущення, що якби російське МО підтримало їх, чеченські силовики швидко захопили б Бахмут.

Що цьому передувало:

  • 5 травня Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.
  • Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб  через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
  • У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
  • Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута.

Теми: КадировПригожинВагнерБахмут
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