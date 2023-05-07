Кадиров заявив, що попросив у Путіна про переміщення його вояк у Бахмут

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, нібито його вояки з підрозділу "Ахмат" готові висуватися в Бахмут.

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: Кадиров заявив, нібито вже підписав лист Путіну про готовність його злочинців висуватися до Бахмута, "повернути місто і очистити його від натовських і українських сатаністів".

Він також запевняє, що наказ Путіна буде виконано "в будь-якому випадку".

Пряма мова Кадирова: "Бійці перебувають у бойовій готовності, ми чекаємо тільки наказу. Кілька підрозділів уже рушили в бік проведення СВО.

Упевнений, що найближчим часом ми звільнимо місто, попри всілякі вкиди про якийсь страшний контрнаступ ЗСУ.

Ми вже почали розробляти свою стратегію дій на цій ділянці спільно з Міністерством оборони РФ, з огляду на тактику ворога і наявні в нас ресурси".

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