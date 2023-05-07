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Кадиров заявив, що попросив у Путіна про переміщення його вояк у Бахмут

Роман ПетренкоНеділя, 7 травня 2023, 10:41
Кадиров заявив, що попросив у Путіна про переміщення його вояк у Бахмут
фото кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, нібито його вояки з підрозділу "Ахмат" готові висуватися в Бахмут.

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: Кадиров заявив, нібито вже підписав лист Путіну про готовність його злочинців висуватися до Бахмута, "повернути місто і очистити його від натовських і українських сатаністів".

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Він також запевняє, що наказ Путіна буде виконано "в будь-якому випадку".

 

Пряма мова Кадирова: "Бійці перебувають у бойовій готовності, ми чекаємо тільки наказу. Кілька підрозділів уже рушили в бік проведення СВО.

Упевнений, що найближчим часом ми звільнимо місто, попри всілякі вкиди про якийсь страшний контрнаступ ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Ми вже почали розробляти свою стратегію дій на цій ділянці спільно з Міністерством оборони РФ, з огляду на тактику ворога і наявні в нас ресурси".

Нагадаємо:

  • 5 травня Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.
  • Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб  через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
  • У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
  • Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута.
  • Пригожин повідомив, нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.

Теми: БахмутКадировПутінПригожин
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