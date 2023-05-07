Кадиров заявив, що попросив у Путіна про переміщення його вояк у Бахмут
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, нібито його вояки з підрозділу "Ахмат" готові висуватися в Бахмут.
Джерело: Кадиров у Telegram
Деталі: Кадиров заявив, нібито вже підписав лист Путіну про готовність його злочинців висуватися до Бахмута, "повернути місто і очистити його від натовських і українських сатаністів".
Він також запевняє, що наказ Путіна буде виконано "в будь-якому випадку".
Пряма мова Кадирова: "Бійці перебувають у бойовій готовності, ми чекаємо тільки наказу. Кілька підрозділів уже рушили в бік проведення СВО.
Упевнений, що найближчим часом ми звільнимо місто, попри всілякі вкиди про якийсь страшний контрнаступ ЗСУ.
Ми вже почали розробляти свою стратегію дій на цій ділянці спільно з Міністерством оборони РФ, з огляду на тактику ворога і наявні в нас ресурси".
Нагадаємо:
- 5 травня Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.
- Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
- У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
- Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута.
- Пригожин повідомив, нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.