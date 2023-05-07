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Кадиров заявив, що попросив у Путіна про переміщення його вояк у Бахмут

Роман ПетренкоНеділя, 7 травня 2023, 10:41
Кадиров заявив, що попросив у Путіна про переміщення його вояк у Бахмут
фото кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, нібито його вояки з підрозділу "Ахмат" готові висуватися в Бахмут.

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: Кадиров заявив, нібито вже підписав лист Путіну про готовність його злочинців висуватися до Бахмута, "повернути місто і очистити його від натовських і українських сатаністів".

Він також запевняє, що наказ Путіна буде виконано "в будь-якому випадку".

 

Пряма мова Кадирова: "Бійці перебувають у бойовій готовності, ми чекаємо тільки наказу. Кілька підрозділів уже рушили в бік проведення СВО.

Упевнений, що найближчим часом ми звільнимо місто, попри всілякі вкиди про якийсь страшний контрнаступ ЗСУ.

Ми вже почали розробляти свою стратегію дій на цій ділянці спільно з Міністерством оборони РФ, з огляду на тактику ворога і наявні в нас ресурси".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 5 травня Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.
  • Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб  через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
  • У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
  • Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута.
  • Пригожин повідомив, нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.

Теми: БахмутКадировПутінПригожин
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