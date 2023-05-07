Пригожин уже каже, що йому пообіцяли "боєприпасів стільки, скільки буде потрібно"

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що отримав, імовірно, від російського Міноборони бойове розпорядження, що вояки отримають боєприпаси та озброєння.

Джерело: пресслужба Пригожина

Пряма мова Пригожина: "Нам обіцяють дати боєприпаси і озброєння стільки, скільки нам потрібно для продовження подальших дій.

Нам клянуться, що на фланзі буде виставлено все те, що необхідно, щоб нас не підрізав противник.

Нам кажуть, що ми можемо діяти в Артемівську (Бахмут - ред.) так, як ми вважаємо за потрібне.

І нам дають Суровікіна як людину, яка ухвалюватиме всі рішення в рамках бойових дій ПВК "Вагнер" у взаємодії з Міністерством оборони".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ