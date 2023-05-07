Пригожин уже каже, що йому пообіцяли "боєприпасів стільки, скільки буде потрібно"
Неділя, 7 травня 2023, 12:21
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що отримав, імовірно, від російського Міноборони бойове розпорядження, що вояки отримають боєприпаси та озброєння.
Джерело: пресслужба Пригожина
Пряма мова Пригожина: "Нам обіцяють дати боєприпаси і озброєння стільки, скільки нам потрібно для продовження подальших дій.
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Нам клянуться, що на фланзі буде виставлено все те, що необхідно, щоб нас не підрізав противник.
Нам кажуть, що ми можемо діяти в Артемівську (Бахмут - ред.) так, як ми вважаємо за потрібне.
І нам дають Суровікіна як людину, яка ухвалюватиме всі рішення в рамках бойових дій ПВК "Вагнер" у взаємодії з Міністерством оборони".
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Нагадаємо:
- 5 травня Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.
- Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
- У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
- Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута.
- Пригожин повідомив, нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.