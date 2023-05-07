Пригожин уже каже, що йому пообіцяли "боєприпасів стільки, скільки буде потрібно"
Неділя, 7 травня 2023, 12:21
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що отримав, імовірно, від російського Міноборони бойове розпорядження, що вояки отримають боєприпаси та озброєння.
Джерело: пресслужба Пригожина
Пряма мова Пригожина: "Нам обіцяють дати боєприпаси і озброєння стільки, скільки нам потрібно для продовження подальших дій.
Нам клянуться, що на фланзі буде виставлено все те, що необхідно, щоб нас не підрізав противник.
Нам кажуть, що ми можемо діяти в Артемівську (Бахмут - ред.) так, як ми вважаємо за потрібне.
І нам дають Суровікіна як людину, яка ухвалюватиме всі рішення в рамках бойових дій ПВК "Вагнер" у взаємодії з Міністерством оборони".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 5 травня Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.
- Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
- У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
- Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута.
- Пригожин повідомив, нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.