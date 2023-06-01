Патрульні об’їжджатимуть укриття у Києві під час тривоги вночі − Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що домовився з патрульною поліцією, що правоохоронці під час тривог об’їжджатимуть столичні укриття, щоб перевірити, чи вони відкриті.

Джерело: Кличко у Telegram, сайт КМДА

Пряма мова мера столиці: "Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі.



Об’їжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам".

Деталі: У КМДА повідомили, що зараз правоохоронці проводять слідчі дії в поліклініці Деснянського району, поблизу якої вночі 1 червня загинули двоє дорослих і дитина.

Кличко зазначив, що уламок ракети впав біля входу в медзаклад через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги − тоді, коли люди прямували в укриття.

Пряма мова мера: "Зараз слідство встановлює, чи було відкрите укриття. І чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей".

Деталі: За словами мера, у Деснянському районі пошкоджені три школи, дитячий садочок, 6 будинків та поліцейський відділок.

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Загалом внаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей. Із них троє людей загинули, в тому числі одна дитина. 16 поранені, 9 людей госпіталізували, одна з них – у тяжкому стані. Семеро – отримали амбулаторну допомогу.

Мер підкреслив, що у кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів.

Він також додав, що у школі поруч з поліклінікою, біля якої загинули люди, бомбосховище було відкритим і в ньому були люди.

Кличко наголосив, що дав доручення всім главам районів "ще раз перевірити всі укриття".

Чому це важливо: Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.

Прокуратура повідомила, що проводить слідчі дії у медичному закладі, де під час ракетної атаки росіян 1 червня було закрите укриття.

Голова МВС Ігор Клименко пізніше також повідомив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Лише 2 тижні тому, в середині травня, під час масованої атаки росіян столичні жителі масово скаржилися на закриті укриття.

17 травня очільник Київської МВА Сергій Попко заявив, що у Києві перевірять та відкриють усі бомбосховища, бо закрите укриття під час війни − це злочин.

"Українська правда" вранці 1 червня звернулась до КМДА з запитом, чи була проведена робота з перевірки, який відсоток укриттів перевірили і які загалом результати цієї перевірки. Відповідь оприлюднимо відразу після отримання.

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